The Last of Us serie TV, scelta l’attrice di Tess (ed è un volto noto)

L’attesissima serie TV di The Last of Us prodotta da HBO, è entrata da alcuni giorni nella fase di produzione vera e propria dello show.

Ripercorrendo la storia dell’episodio originale del franchise, la serie quindi le drammatiche vicende di Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente dagli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Oltre ai due protagonisti principali, il cast di attori ha visto di recente l’arrivo di tre nuovi ingressi, uno dei quali proveniente dal gioco originale.

Anche le prime foto dal set mostrano una certa fedeltà con il videogioco originale, tanto che l’episodio pilota dovrebbe mostrare anche la città da cui tutto è iniziato.

Ora, via THR, è stato confermato che The Last of Us ha trovato un altro “sopravvissuto” da fare entrare nel cast di attori.

Anna Torv è stata scelta per un ruolo davvero molto importante nel primo adattamento televisivo del celebre videogioco.

L’attrice di Mindhunter e Fringe interpreterà infatti il personaggio di Tess, “socia” di Joel nota anche per essere un’abile e scaltra contrabbandiera.

Come tale, nel gioco l’abbiamo vista commerciare con gli altri sopravvissuti al di fuori della città; come Joel, ha da sempre pensato che i farabutti non vanno l’uno contro l’altro, fino a che i loro interessi non si sovrappongono.

Staremo a vedere come e in che modo Tess verrà inclusa nella serie TV e se il suo ruolo sarà all’effettivo lo stesso visto nel primo capitolo della saga Naughty Dog.

Del resto, il budget per la realizzazione della serie è davvero alto, quindi anche le aspettative dei fan lo sono di conseguenza.

Avete già letto anche che per Jeffrey Pierce la sceneggiatura della serie TV di The Last of Us è “la migliore che abbia mai visto”?

Non dimenticate infine che nel nostro ricchissimo recap trovate tutto ciò che sappiamo sulla serie dedicata a Joel ed Ellie.