The Last of Us Serie TV, l’apocalisse prende vita nelle nuove foto dal set

I produttori della serie TV di The Last of Us non hanno mai nascosto di voler fare in modo che il capolavoro videoludico di Naughty Dog riuscisse a prendere vita sul piccolo schermo.

A giudicare dalle ultime foto provenienti dal set diffuse sui social media, sembrerebbe proprio che HBO stia riuscendo nel suo intento, dato che solo osservandole sembra di trovarsi davvero all’interno di The Last of Us.

Si tratta di ulteriori immagini provenienti dalla città di Calgary, in Canada, dopo quelle diffuse pochi giorni fa che mostravano l’ambientazione in costruzione.

Poco più di un mese fa avevamo invece avuto modo di osservare più da vicino il luogo da dove tutto è iniziato, grazie ad altre foto diffuse sui social media.

Le foto in questione sono state diffuse pubblicamente dallo youtuber Wolf of Thorns (via GamesRadar+), dopo averle ricevute nel suo server Discord da un fan che preferisce mantenere l’anonimato.

Dalle immagini in questione possiamo ammirare quella che pare essere la Zona di Quarantena di Boston, una delle prime aree di The Last of Us che attraverseranno Joel e Tess durante l’atto iniziale del titolo.

Potete osservare l’incredibile dettaglio del set della serie TV voi stessi grazie all’account Twitter The Last of Us Updates, che ha raccolto comodamente in un post tutte le immagini condivise dallo youtuber:

Trattandosi di un adattamento televisivo, HBO sta chiaramente cercando di trovare il giusto equilibrio tra una grande fedeltà al videogioco originale e la costruzione di una propria identità, adatta al formato scelto.

A giudicare da queste immagini e dalle prime reazioni dei fan nei commenti, sembra proprio che i produttori stiano riuscendo nel loro intento, dato che le foto della Zona di Quarantena di Boston danno l’impressione di essere uscite dal videogioco.

A questo punto non resta che aspettare l’uscita della serie televisiva, attualmente prevista nel corso del 2022: a parte questa finestra di lancio indicativa, non abbiamo ancora una vera data ufficiale.

L’attrice che interpreterà Tess sarà Anna Torv, un’attrice che i fan hanno già avuto modo di ammirare su Mindhunter e Fringe.

PlayStation e Neil Druckmann hanno deciso di regalare PS5 agli attori per aiutarli nelle ricerche, così da permettere loro di interpretare nel migliore dei modi i loro personaggi.

In attesa di scoprire con i nostri occhi quale sarà l’aspetto di Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente interpreti di Joel e Ellie, due poster fan-made li hanno già immaginati dentro il videogioco di Naughty Dog.