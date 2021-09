The Last of Us serie TV, Ellie e Joel sono identici al gioco nella prima foto ufficiale

In occasione del The Last of Us Day, Naughty Dog ha avuto modo di comunicare ai suoi fan diverse novità in arrivo non solo per il franchise videoludico, ma anche relative alla serie TV prodotta da HBO.

L’attesa dei fan di The Last of Us nel vedere Pedro Pascal e Bella Ramsey indossare rispettivamente i panni dei protagonisti Joel ed Ellie è stata particolarmente lunga, ma che ha finalmente prodotto i risultati con la diffusione della prima foto ufficiale.

Ricordiamo infatti che il giorno ufficiale per celebrare The Last of Us è il 26 settembre: quest’anno Naughty Dog ha voluto svelare tanti sconti e novità in arrivo, proprio come la foto ufficiale di Joel ed Ellie appena rivelata.

Anche le prime immagini arrivate dal set avevano svelato come gli autori stessero lavorando duramente per ricreare l’apocalisse, con ambientazioni che sembrano provenire proprio dal capolavoro PlayStation.

Neil Druckmann ha dunque voluto celebrare il The Last of Us Day avendo l’onore di pubblicare per la prima volta la foto che ritrae l’aspetto di Joel ed Ellie nella serie TV.

Dall’immagine ufficiale appare evidente ancora una volta l’incredibile cura che HBO sta riponendo in ogni singolo dettaglio, al punto che lo stesso Druckmann ha dichiarato di aver esclamato che «sono Joel ed Ellie» non appena ha visto gli attori indossarne i costumi.

La prima foto ufficiale, che potrete vedere di seguito, mostra i protagonisti visti di spalle davanti ad un bellissimo paesaggio: un’immagine talmente ben curata che sembra essere uno screenshot della prima avventura.

When I first saw them on set in full costume, I was like: "Hooooooly shit! It's Joel & Ellie! 😭!" The @HBO adaptation of @Naughty_Dog's The Last of Us is full steam ahead! Can't wait to show you more (from all of our projects!) Happy #TLoUDay!!! pic.twitter.com/trq9N340FW — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) September 27, 2021

Neil Druckmann ha voluto cogliere l’occasione per sottolineare come la produzione della serie TV stia procedendo bene con grande rapidità e di come non veda l’ora di riuscire a mostrare maggiori dettagli sullo show e sugli altri progetti di Naughty Dog.

Questo significa dunque che a breve potremmo scoprire ulteriori novità anche su altri titoli in cantiere o magari legate direttamente allo stesso universo di The Last of Us.

Evidentemente toccherà aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere i volti di Pedro Pascal e Bella Ramsey, ma la prima immagine ufficiale lascia già immaginare che gli attori saranno in grado di portare in vita gli amati protagonisti anche sul piccolo schermo.

In attesa di vedere dal vivo la serie TV di The Last of Us, c’è chi ha già immaginato come sarebbero gli attori all’interno del gioco grazie a due poster fan made.

Ricordiamo che gli sviluppatori pochi giorni fa avevano promesso che avrebbero effettivamente svelato altre novità a breve, probabilmente legate all’attesa modalità multiplayer del secondo capitolo.

Nel frattempo, i fan potranno godersi anche le chitarre ufficiali, tra le quali è presente anche una fedelissima replica dello strumento utilizzato da Ellie.