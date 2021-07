The Last of Us serie TV, attori “entrano” nel gioco in due poster fan made

Le notizie sulla serie TV di The Last of Us firmata HBO si susseguono con regolarità, e un fan ha voluto rendere omaggio agli attori con due splendidi poster.

La trasposizione cinematografica dell’avventura di Ellie e Joel avrà il compito di rendere giustizia a una delle IP più amate (e discusse) del panorama videoludico contemporaneo, e non si tratta di un compito facile.

La serie potrà vantare un budget al di là di ogni più rosea aspettativa, destinato a raggiungere con facilità le otto cifre, imponendosi di conseguenza come uno dei progetti più ambiziosi girati in Canada.

Le connessioni tra cinema e videogiochi sono sempre più tangibili, e il fatto che un momento chiave di The Last of Us Part II sia nato da una vera e propria improvvisazione non fa che ribadirlo ancora una volta.

Con buona parte del cast già annunciato, la risposta da parte della community è stata caratterizzata da pareri positivi accompagnati da alcune voci di dissenso.

Joel, Ellie, Tommy, Sarah e altri personaggi hanno già un volto in carne ed ossa, e un fan molto fedele si è messo all’opera per rendere omaggio alla “nuova vita” del titolo di Naughty Dog.

Nello specifico, l’artista Iconic Nephilim ha voluto rappresentare Joel ed Ellie riadattando le fattezze di Pedro Pascal e Bella Ramsay a quelle delle loro controparti videoludiche in The Last of Us.

Il risultato è visibile nel seguente tweet, accompagnato dalle due splendide illustrazioni appena citate (via GameRant):

To the edge of the universe and back. Endure and survive. #TheLastOfUs pic.twitter.com/ua3xK8eER7 — David ミ☆ (@IconicNephilim) July 23, 2021

La scelta di raffigurare i protagonisti dotati di zaino è dovuta alla volontà di dare una sfumatura di realismo alle immagini, richiamando allo stesso tempo il comparto narrativo originale.

Iconic Nephilim ha assicurato che pubblicherà altri poster in futuro, e il prossimo sarà dedicato a Tommy e Tess, interpretati rispettivamente da Gabriel Luna e Anna Torv.

Nuovi dettagli sulla produzione HBO arrivano praticamente ogni giorno, a volte anche per bocca degli stessi attori: Jeffrey Pierce ha recentemente detto la sua sulla sceneggiatura e sul livello della produzione.

Negli ultimi giorni sono spuntate due immagini che mostrano quale potrebbe essere lo scenario del primo episodio, a patto che la storia raccontata dallo show sarà la stessa del gioco.

Vi siete persi qualche notizia relativa alla serie TV, agli attori o alla prosecuzione dei lavori? Non preoccupatevi, come sempre abbiamo fatto il punto su quanto sappiamo finora.