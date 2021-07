The Last of Us serie TV, PS5 in regalo agli attori per le loro “ricerche”

Una PS5 è stata donata da PlayStation e Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, ad un attore della serie TV di The Last of Us.

La serie, seguita al successo di critica e pubblico The Last of Us Part II, è attualmente in sviluppo presso HBO.

Il prodotto punta ad essere di qualità elevatissima, con un budget stellare che sarebbe stato messo a disposizione per la sua realizzazione.

Il fatto che per la parte di Tess, ultima assegnata e comunicata soltanto pochi giorni fa, sia stato scelto un volto noto la dice lunga in tal senso.

Il clima è insomma dei più positivi intorno alla serie nata dopo il boom di The Last of Us Part II, come testimoniato da una nuova condivisione social.

Direttamente dalla location in cui sta venendo girata la serie, Gabriel Luna ha fatto sapere di aver ricevuto una PS5 in omaggio da Sony.

Luna avrà l’onore e l’onere di vestire i panni di Tommy, il fratello di uno dei protagonisti e cioè Joel Miller, nella serie.

L’attore ha scherzato sul dono, condividendo che gli servirà per ripassare i fondamentali del franchise in vista del lavoro che lo aspetta.

«Un enorme grazie a PlayStation e al mastermind Neil Druckmann per avermi regalato l’equipaggiamento necessario per approfondire le mie ricerche», ha spiegato Luna, condividendo una sua foto sorridente con una PS5.

«Rigiocherò 1 e 2 nella modalità dove se vieni massacrato devi tornare all’inizio», ha aggiunto da Calgary, Alberta, in Canada.

Non si può negare che la stella sia piuttosto informata: il Permadeath è stato infatti introdotto con una patch post lancio in The Last of Us Part II.

Curiosamente, l’attore di Tommy nel videogioco sarà coinvolto nella serie, ma reciterà in una parte diversa da quella occupata da Luna.

Per restare aggiornati sugli sviluppi per la serie HBO, tenete d’occhio la nostra pagina in cui approfondiamo tutto quello che sappiamo al riguardo.