The Last of Us Serie TV, sarà questo l’aspetto di Joel?

Pedro Pascal e Bella Ramsey saranno Joel ed Ellie nella serie TV di The Last of Us, basata ovviamente sull’omonimo capolavoro targato Naughty Dog.

Senza nulla togliere a The Last of Us Part II, il primo capitolo della saga è sicuramente uno di quei titoli che ben si sposa con il ritmo di uno show televisivo, specie per via delle tematiche adulte trattate per l’occasione.

Se nel nostro ricco recap vi abbiamo raccontato tutto ciò che sappiamo sulla serie TV targata HBO, sembra proprio che l’inizio delle riprese sia alle porte.

Sembra infatti che il primo ciak si terrà nei prossimi giorni, visto che gli attori principali sono arrivati ​​a Calgary, in Canada.

Ora, grazie a un’immagine presa dall’account Instagram di Kantemir Balagov, possiamo dare uno sguardo a Pascal in quello che potrebbe essere il look che avrà il personaggio di Joel nello show.

Una barba poco curata (nonostante siano ancora presenti i tradizionali baffi e il pizzetto dell’attore di The Mandalorian) e i capelli non proprio in ordine sembrano essere piuttosto in linea con l’aspetto trasandato del protagonista del primo capitolo.

Poco sotto, lo screen che mostra lo scatto in questione, tratto dalle stories di Balagov (via PSU).

La produzione richiederà quasi un anno intero di riprese a partire dal prossimo 5 luglio, terminando l’8 giugno 2022. Nonostante ciò, la serie dovrebbe approdare su HBO Max tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida) e Ali Abbasi (Border) si occuperanno di dare vita all’adattamento del videogioco, il quale promette di essere davvero fedele allo spirito originale del capolavoro Naughty Dog.

Ricordiamo anche che oltre a Ramsey e Pascal, è stato annunciato che Merle Dandridge tornerà ad interpretare Marlene, uno dei personaggi più importanti per lo svolgimento della storia del The Last of Us originale.

In attesa di vedere in azione Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti, qualcuno ha ben pensato di realizzare un cortometraggio basato sulla saga davvero notevole.

Infine, avete letto anche che Neil Druckmann ha confermato alcune settimane fa che il vero film dedicato a The Last of Us è stato cancellato?