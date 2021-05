The Last of Us: Ellie’s Revenge vi farà dimenticare la serie TV

The Last of Us è un franchise fin troppo noto all’utenza PlayStation, in grado di vendere svariati milioni di copie e diventando di fatto uno dei must have per le console Sony.

Dopo il successo del secondo capitolo della serie, disponibile su console PS4, Naughty Dog ha deciso di trasformare le avventure di Joel ed Ellie in una serie TV.

In attesa di vedere in azione Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti, qualcuno ha ben pensato di realizzare un cortometraggio basato sulla saga davvero eccezionale.

Come segnalato anche da GameSpot, il regista Tommy Jackson ha ora portato all’attenzione dei fan The Last of Us: Ellie’s Revenge, un incredibile fan film basato sul franchise.

Attenzione, seguono spoiler sulla trama principale del secondo capitolo.

La trama del film amatoriale vede la giovane Ellie in cerca di vendetta per la morte del suo “padre adottivo” Joel, ispirandosi quindi in tutto e per tutto al secondo capitolo della serie.

Nonostante si tratti di un video creato da fan e per i fan, il cortometraggio è stato prodotto con un budget totale di ben 10mila dollari e un cast di circa 20 persone.

Poco sotto, il video completo della durata di quindici minuti circa:

Il risultato finale, al netto dei limiti imposti dalla provenienza “fatta in casa” del progetto, è in ogni caso decisamente sbalorditivo e in linea con lo stile del gioco.

Neil Druckmann ha da poco confermato che il vero film dedicato a The Last of Us è stato cancellato per il timore di realizzare un prodotto troppo incentrato sull’azione.

Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida) e Ali Abbasi (Border) sono in ogni caso stati scelti per dare vita all’adattamento della serie HBO, il quale promette di essere più fedele allo spirito originale del gioco.

Avete già letto anche che si parla già di The Last of Us Part III, visto che la storia del gioco sarebbe già stata messa nera su bianco?