The Last of Us serie TV, lo showrunner “sfida” l’odio di internet

L’attesa degli appassionati di The Last of Us nel vedere Pedro Pascal e Bella Ramsey indossare i panni dei protagonisti Joel ed Ellie è molto alta.

Il titolo di Naughty Dog ha infatti segnato un gran numero di giocatori, grazie a una narrazione davvero adulta e matura, specie per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi.

Del resto, la serie TV targata HBO sembra essere davvero fedele a quanto visto nel primo capitolo, qualità che scopriremo solo nel corso del prossimo anno.

Senza contare che i fan hanno da poco ricevuto un fan movie tutto italiano davvero strepitoso, sia per quanto riguarda la resa dei personaggi che delle ambientazioni.

Nel subreddit di The Last of Us lo showrunner della serie Craig Mazin ha parlato del suo show e del modo in cui internet, il web e i social hanno iniziato a influenzare il suo lavoro.

Sto adattando The Last of Us. La community di videogiocatori non è certo timida. Amano e odiano in parti uguali e con uguale abbandono. La parte legata all’amore è sicuramente meravigliosa. Ovviamente, quando stavo parlando con Neil Druckmann riguardo alla serie, ho sentito di aver paura della rabbia e dei pregiudizi. Non importa quello che fai, a qualcuno non piacerà.

Lo showrunner continua: «Cerchi di fare il meglio che puoi, ma non vuoi nemmeno continuare ad occuparti dei commenti che vengono fatti su Internet.»

«La prima cosa di cui vuoi occuparti è il lavoro e, se lo fai, le persone lo adoreranno. Quindi non puoi permettere a Internet di vincere», ha aggiunto Mazin.

