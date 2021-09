Il film di The Last of Us è online (ed è meraviglioso)

The Last of Us Part II è l’ormai celebre titolo targato Naughty Dog, in grado di portare a casa il plauso del pubblico e della critica mondiale.

Il sequel del gioco uscito su PS3 è infatti uno dei titoli più importanti della scorsa generazione, oltre che un’avventura d’azione in grado di lasciare il segno.

Proprio in queste ore è stata mostrata la prima foto ufficiale della serie TV HBO, la quale mostra Joel ed Ellie in versione live-action.

Vero anche che alcune settimane fa è stato confermato il fan movie tutto italiano dedicato al gioco Naughty Dog, un cortometraggio che avrà senza dubbio il suo impatto.

Chiamato semplicemente The Last of Us Part II A Short Fan Film, il corto mostra alcuni dei personaggi chiave visti nel gioco originale.

Diretto da Marco Ritelli, scritto ed interpretato da Virginia Ceci e Rita Grieco (rispettivamente nei panni di Ellie e Dina), vede nel cast anche Alessia Grassi come Abby, Amelia Falco come Lev e Gabriele Tassielli come un infetto.

Il make-up è a cura di Rita Grieco e Raffaele Ceci, mentre la colonna sonora originale è di Gustavo Santaolalla e Mac Quayle.

Ultimi ma non meno importanti, i direttori della fotografia Cristina Lepore, Antonello Mazzuto e Marco Ritelli. Poco più in basso, il poster ufficiale.

In attesa di scoprire dal vivo la “vera” serie TV di The Last of Us, c’è chi ha già immaginato come sarebbero gli attori all’interno del gioco grazie a due poster davvero suggestivi.

Ma non solo: avete visto anche le chitarre ufficiali ispirate al gioco (e attualmente in vendita nello store ufficiale a prezzi non propriamente bassi)?

Per concludere, parlando ancora una volta di fan project realizzati in Italia, avete visto quello dedicato a Metal Gear Solid V The Phantom Pain?