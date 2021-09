The Last of Us, serie TV: i fan sono rimasti sconvolti da un dettaglio

Un paio di giorni fa, in occasione del The Last of Us Day, Naughty Dog ha mostrato la prima immagine ufficiale relativa alla serie TV prodotta da HBO.

L’attesa degli appassionati di The Last of Us nel vedere Pedro Pascal e Bella Ramsey indossare i panni dei protagonisti Joel ed Ellie era molto alta, visto anche il risultato finale sembra essere all’altezza delle aspettative.

Del resto, parliamo di un gioco che ha scatenato i fan al punto da fargli realizzare oggetti da collezione davvero sorprendenti (sebbene non in vendita).

Senza contare che i fan hanno da poco ricevuto un fan movie tutto italiano davvero strepitoso, sia per quanto riguarda la resa dei personaggi che delle ambientazioni.

Dopo aver dato un primo sguardo a Joel ed Ellie nella prossima serie HBO, i fan hanno notato piccoli dettagli che sembrano essere in tutto per tutto identici ai modelli visti nel gioco.

Nello scatto, vediamola coppia di protagonisti interpretati da Pedro Pascal e Bella Ramsey con le spalle alla telecamera che guardano in lontananza quello che sembra essere un aereo precipitato (mai visto nel gioco originale).

Ciò che ha maggiormente colpito i fan, quantomeno nella prima immagine mostrata, è il livello di dettaglio visto sullo zaino di Joel.

Come segnalato nel subreddit dedicato a The Last of Us, un giocatore ha notato che lo zaino del protagonista ha del nastro adesivo e più in generale un livello di usura del tutto identici a quelli del gioco post-apocalittico di Naughty Dog.

Poco sotto, un’immagine che mette a confronto le due versioni (via GamesRadar+):

Resta da vedere se la stessa attenzione verrà riposta anche e soprattutto per quanto riguarda storia e personaggi, che a quanto pare promettono di essere estremamente fedeli alla controparte videoludica.

In attesa di vedere dal vivo la serie TV di The Last of Us, c’è chi ha già immaginato come sarebbero gli attori all’interno del gioco grazie a due poster fan made.

Ma non solo: avete letto anche che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è effettivamente in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori?

Infine, avete visto anche le chitarre ufficiali ispirate al gioco (e attualmente in vendita nello store ufficiale a prezzi abbastanza cospicui)?