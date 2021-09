The Last of Us Part II, il multiplayer è in arrivo: la conferma di Naughty Dog

Una delle feature più attese di The Last of Us Part II è sicuramente la modalità multigiocatore, già precedentemente apprezzata nel primo storico capitolo di Naughty Dog e che i fan hanno richiesto a gran voce per il sequel.

The Last of Us Part II è stato infatti concepito per essere prima di tutto un’eccezionale esperienza in single player, ma gli sviluppatori avevano già svelato che sarebbero potute arrivare ulteriori annunci in merito.

L’occasione è servita anche per mostrare finalmente la prima foto ufficiale di Ellie e Joel nella serie TV di The Last of Us, che sembra provenire direttamente dal capolavoro videoludico.

Per celebrare il giorno di The Last of Us, gli sviluppatori hanno anche svelato diverse novità e tanti sconti disponibili di cui poter approfittare.

Per concludere il The Last of Us Day, Naughty Dog ha anche voluto pubblicare sul proprio sito ufficiale una lettera aperta ai propri fan, nella quale sono stati svelati alcuni dettagli sul futuro della serie (via Game Rant).

Gli sviluppatori sono più che consapevoli della grande richiesta dei fan per novità su The Last of Us Part II e sul futuro dello stesso brand, motivo per cui hanno voluto confermare ufficialmente che stanno lavorando alla feature multigiocatore:

«In breve, ci stiamo lavorando – abbiamo visto i commenti della community e abbiamo visto che la maggior parte di voi chiede a gran voce il multiplayer e vuole aggiornamenti. Per adesso, vi diremo che amiamo quello che il team sta sviluppando e vogliamo dare loro il tempo per costruire il loro ambizioso progetto. Vi riveleremo di più quando sarà pronto».

Naughty Dog ha anche approfittato dell’occasione per ricordare che sono attualmente aperte nuove offerte di lavoro legate proprio allo sviluppo del multiplayer, invitando gli interessati a mandare eventualmente le proprie candidature nell’apposita pagina.

I fan potranno dunque essere felici di questa importantissima conferma per il futuro del franchise: adesso non resta che aspettare pazientemente ulteriori novità sulla modalità multigiocatore per la seconda avventura di Ellie.

Effettivamente gli autori dell’esclusiva PlayStation avevano promesso che sarebbero arrivate novità inedite importanti: le notizie sulla lavorazione del multiplayer dovrebbero rendere felici gli appassionati.

In attesa di scoprire maggiori dettaglio sul multigiocatore di The Last of Us Part II, adesso avrete la possibilità di recuperare perfino le chitarre ufficiali della serie.

Il franchise di Naughty Dog è sicuramente uno dei più influenti al mondo, come dimostrato anche da un plagio davvero molto evidente.