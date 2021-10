Il director di The Last of Us ha scelto le sue due serie Netflix del momento

The Last of Us Parte II è un gioco pieno di momenti emozionanti e ricchi di pathos, tanto che in molti ne hanno colto un valore puramente registico prima ancora che ludico.

Il titolo di Naughty Dog ha infatti un gran numero qualità, una delle quali è senza ombra di dubbio la magistrale recitazione virtuale, in grado di mettere in scena una storia davvero unica.

Non sorprende infatti che il primo capitolo della saga Naughty Dog sia in procinto di diventare una serie TV targata HBO e in uscita nel corso del prossimo anno.

Senza contare che un gruppo di appassionati italiani ha dato vita a un fan film dedicato proprio a The Last of Us Part II davvero incredibile.

Ora, il director di The Last of Us e relativo sequel, nonché vice presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha espresso un suo giudizio circa le sue due serie del momento tra quelle targate Netflix.

Druckmann, sempre molto attivo sui social, ha infatti identificato in Squid Game e Midnight Mass due show assolutamente da non perdere.

Poco più in basso, il tweet originale:

Binged two amazing shows in a row! Check out Midnight Mass & Squid Game! Beautiful genre stories that put characters first! pic.twitter.com/dSS48gFbtY — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) October 3, 2021

Ho fatto binge watching con due show incredibili di fila! Guardate Midnight Mass e Squid Game! Sono due belle storie di genere che mettono i personaggi al primo posto!

Druckmann ha infatti scelto le due serie in questione in primis per il modo in cui mettono i protagonisti al centro dell’attenzione, in due contesti realmente molto particolari.

Per chi non le conoscesse, Squid Game è una serie televisiva sudcoreana, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk.

Composto da nove episodi, lo show narra la storia di un gruppo di persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza (o battle royale), che ha in palio un premio in denaro davvero da capogiro.

La seconda, Midnight Mass, è invece una serie horror dalle tinte soprannaturali che racconta la storia di una piccola comunità che vive su una altrettanto piccola e remota isola, Crockett Island.

