The Last of Us serie TV, HBO conferma il numero di puntate (e la durata)

Gli appassionati di The Last of Us, il capolavoro videoludico realizzato da Naughty Dog, stanno sicuramente attendendo con ansia di scoprire più dettagli sulla serie TV prodotta da HBO.

Pur presentando delle inevitabili differenze portate dall’essere un adattamento televisivo, lo show si prenderà tutto il tempo necessario per raccontare fedelmente le vicende narrate su The Last of Us: a dimostrazione di ciò, lo studio ha appena confermato quale sarà il numero di puntate della serie.

Recentemente abbiamo appreso quale sarà l’attrice che interpreterà Sarah, la figlia del protagonista Joel Miller già apparsa in un altro show realizzato da HBO.

Di conseguenza, adesso siamo a conoscenza di tutti gli interpreti della famiglia di Joel, che sono anche apparsi al completo in una foto.

La serie TV di The Last of Us sarà composta da 10 puntate.

Come riportato da Culture Crave su Twitter (via GamesRadar+), adesso sappiamo dunque quante puntate saranno presenti nella prima stagione dello show televisivo.

Il produttore della serie TV HBO, Craig Mazin, durante un’apparizione nel podcast Scriptnotes, ha avuto modo di confermare nel dettaglio quante puntate potranno aspettarsi i fan, compresa la loro durata.

Mazin ha confermato definitivamente che lo show di The Last of Us durerà in totale 10 puntate, almeno per quanto riguarda la prima stagione della serie.

Ogni puntata durerà in totale circa un’ora: di conseguenza, per poter guardare tutto d’un fiato lo show sarà necessario avere a disposizione 10 ore in totale.

'The Last of Us' S1 will have 10 episodes 🎙 @clmazin | 🎨 andy.c.white pic.twitter.com/2aiGtqZBxN — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) July 6, 2021

Inoltre, Craig Mazin ha dichiarato che HBO deve ancora svelare due dei registi che lavoreranno alla serie di The Last of Us: al momento sappiamo che oltre a Mazin lavoreranno alle puntate Ali Abbasi, Kantemir Bagalov e Jasmila Zbanic.

Il producer non è però voluto entrare nel dettaglio di quella che sarà la trama narrata nello show: non sappiamo dunque ancora con precisione se sarà raccontata tutta la storia del primo gioco o se HBO sceglierà di spalmarla in più stagioni, prima di passare eventualmente al secondo capitolo.

Non ci resta dunque che aspettare l’annuncio di ulteriori dettagli sullo show televisivo, nel quale sappiamo che tornerà anche un’attrice del gioco ad interpretare il suo ruolo.

Pedro Pascal interpreterà invece il ruolo di Joel Miller: uno scatto potrebbe averci mostrato quello che sarà il suo aspetto nella serie TV.

L’attrice che interpreterà Ellie è invece Bella Ramsey: se siete curiosi di vederla in azione insieme a Pedro Pascal, un video deepfake li ha mostrati interpretare gli iconici protagonisti.