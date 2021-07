The Last of Us serie TV, ecco la famiglia di Joel al completo (e vi commuoverete)

La serie TV di The Last of Us è senza ombra di dubbio una tra le più attese tra quelle in uscita nei prossimi mesi.

Ispirata al primo e bellissimo capitolo della saga targata Naughty Dog, lo show promette di rappresentare con discreta fedeltà le avventure di Joel ed Ellie attraverso gli Stati Uniti post-apocalittici.

Del resto, anche nel nostro ricco recap vi abbiamo raccontato tutto ciò che sappiamo sulla serie HBO, ormai prossima al primo ciak in Canada.

E se solo pochi giorni fa è stato alzato il sipario sull’interprete di Sarah Miller, la figlia di Joel, è ora il turno di una nuova foto dal set che mostra la famiglia Miller al gran completo.

L’attore Gabriel Luna, che interpreta Tommy (fratello di Joel) nella serie di The Last of Us, ha condiviso una nuova immagine dietro le quinte davvero molto suggestiva.

Pubblicata sul profilo Instagram dell’attore (via GameSpot), lo scatto mostra Luna e l’attore Pedro Pascal (Joel) in un’auto, assieme all’attrice Nico Parker che interpreta Sarah, seduta sul sedile posteriore.

Inutile dire che, raffigurati tutti insieme, l’immagine non può che rimandare alla mente un vero e proprio quadretto familiare (nonostante i drammatici eventi della serie scuoteranno la loro quiete).

La lunga produzione della serie TV di The Last of Us richiederà quasi un anno intero di riprese a partire dal prossimo 5 luglio e terminando l’8 giugno del prossimo anno.

Al momento in cui scriviamo, non è ovviamente stata resa nota una data di uscita, né il numero esatto di episodi da cui sarà composto lo show.

La regia delle varie puntate è stata assegnata al duo Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida) e Ali Abbasi (Border).

Nel cast, Merle Dandridge tornerà ad interpretare Marlene, altro personaggio piuttosto noto del primo e indimenticabile The Last of Us.

Avete già letto anche che, in attesa dell’uscita della serie, dei fan hanno pensato di realizzare un cortometraggio fan-made davvero sorprendente?

Infine, nelle scorse settimane una talentuosa ritrattista ha immaginato Pedro Pascal nei panni di Joel con un bellissimo disegno.