The Last of Us, la serie TV ha la sua Sarah: ecco chi è la figlia di Joel

HBO ha appena svelato chi sarà l’interprete di Sarah Miller, la figlia di Joel, nella serie TV dedicata al videogioco di Naughty Dog, The Last of Us.

L’attrice scelta per il ruolo, fondamentale per le scene iniziali di The Last of Us, è la giovane Nico Parker, già apparsa nel film in live-action di Dumbo diretto da Tim Burton.

L’attore che invece interpreterà Joel, il protagonista del gioco e della serie, sarà Pedro Pascal, proveniente da serie TV di grande successo come Il Trono di Spade e The Mandalorian.

Uno screenshot potrebbe inoltre aver già svelato quale sarà l’aspetto dell’attore all’interno dello show televisivo prodotto da HBO.

Nico Parker e Pedro Pascal interpreteranno Sarah e Joel nella serie TV.

La notizia è stata riportata da Deadline (via GamesRadar+), in cui viene evidenziato che molto probabilmente l’attrice comparirà nell’episodio pilota della serie televisiva.

Sarah Miller ricopre un ruolo fondamentale all’interno di The Last of Us, in quanto la sua storia contribuirà a segnare il viaggio di Joel ed il suo arco narrativo, soprattutto per il suo modo di rapportarsi con Ellie.

Nico Parker era già comparsa lo scorso anno in un’altra serie TV realizzata da HBO, The Third Day, in cui aveva interpretato il personaggio di Ellie — diversa dalla protagonista di The Last of Us, ovviamente.

Nonostante Neil Druckmann abbia dichiarato che lo show reinterpreterà alcuni momenti chiave del videogioco, possiamo aspettarci che la drammatica scena iniziale sarà riprodotta in maniera molto simile all’inizio dello show, risultando magari anche più commovente.

L’episodio pilota dello show sarà diretto da Kantemir Balagov, in collaborazione con PlayStation Studios e Naughty Dog, che supervisioneranno il progetto da vicino.

Al momento non è stata ancora rilasciata una data di lancio ufficiale per lo show: vi terremo naturalmente aggiornati con tutte le ultime novità sullo sviluppo della serie televisiva.

Nella serie televisiva tornerà anche un’attrice del gioco, che reinterpreterà lo stesso importante ruolo che aveva nella produzione di Naughty Dog.

Pochi mesi fa è stato inoltre rivelato l’interprete di Tommy, il fratello di Joel, conosciuto ai più per il suo ruolo nella serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.

Se siete curiosi di vedere Pedro Pascal nei panni di Joel, una talentuosa ritrattista lo ha immaginato con un bellissimo disegno.