The Last of Us Part II, dettaglio sul giradischi sorprende la community

Chiunque abbia giocato a The Last of Us Part II è consapevole dell’incredibile cura per i dettagli che gli sviluppatori di Naughty Dog hanno riservato a tutti gli elementi del gioco, tra cui un fan ha scoperto essere incluso anche il giradischi.

Ogni piccolo dettaglio dell’avventura non è infatti messo lì per caso, a partire dalla prima casa vista in-game, la stessa che abbiamo potuto ammirare nel reveal trailer del 2016.

L’attenzione per i particolari e la profonda trama sono valse a The Last of Us Part II l’importante riconoscimento di essere diventato il videogioco più premiato della storia.

Il lavoro degli sviluppatori in questa direzione è stato notato anche dall’utente Reddit vlo8019, che osservando il giradischi ha osservato un comportamento incredibilmente realistico.

Il comportamento del giradischi di The Last of Us Part II è incredibilmente realistico.

Osservandolo per diverso tempo si potrà infatti osservare che il braccio si muove davvero in base alle tracce che stanno venendo riprodotte sul disco in vinile, comportandosi proprio come succederebbe nella vita reale.

Una clip accelerata e condivisa dall’utente sul forum dedicato alla serie vi permetterà di ammirare con i vostri occhi questo incredibile dettaglio:

Elementi del genere forse potranno sembrare di poca importanza, ma contribuiscono notevolmente all’immersione del giocatore su The Last of Us Part II e, proprio perché all’apparenza possano sembrare insignificanti, è sicuramente sorprendente che Naughty Dog sembri avere pensato davvero a tutto.

Anche un utente nei commenti sottolinea come, nonostante effettivamente questo dettaglio non comporti alcuna differenza nel gioco, averlo all’interno del gioco aggiunge quel tocco di autenticità che cattura i giocatori e li porta a rendere il mondo molto più credibile.

Chissà quanti altri piccoli segreti riuscirà a scoprire la community del gioco, dato che segreti come questo solitamente sfuggono durante le prime run.

Un dettaglio che mostra ulteriormente quanta cura Naughty Dog ha voluto riporre su ogni singolo elemento del gioco è stato individuato anche nella foto di Joel e Sarah, che mostra differenze rispetto a quella vista nel primo gioco.

Dopo il successo della seconda avventura di Ellie, sembra che Naughty Dog abbia già abbozzato la trama di un ipotetico terzo capitolo, anche se attualmente non è ancora in sviluppo.

La co-sceneggiatrice del gioco ha inoltre svelato che The Last of Us Part II avrebbe dovuto avere un finale alternativo, salvo poi decidere di scartarlo.