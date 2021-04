The Last of Us Part II, fan nota dettaglio sulla foto di Joel e Sarah

Un giocatore ha notato un particolare molto interessante nella foto di Joel e Sarah, sottolineando successivamente come su The Last of Us Part II ci sia qualcosa di diverso.

La cura per i dettagli da parte di Naughty Dog per il loro ultimo capolavoro è ormai celebre tra i propri fan, che di recente hanno scoperto un altro particolare dettaglio riguardante la prima casa, in cui Joel e Tommy parlano di quello che è successo nel primo capitolo.

Particolarmente impressionante è stato invece riuscire a decifrare i segnali in codice dei Serafiti, tra i quali ogni singolo fischio non è casuale ma ha un significato ben preciso.

Il dettaglio che ha scoperto l’utente Reddit swilky123, condiviso poi nel forum dedicato alla serie, forse non è così sbalorditivo, ma rivela che anche in un piccolo, seppur importante, elemento della storia di The Last of Us Part II c’è stato tanto lavoro dietro da parte di Naughty Dog.

Un fan ha notato un dettaglio interessante sulla foto di Joel e Sarah.

La famosa foto con Joel e Sarah, già vista nel primo capitolo, sembra infatti essere stata ricreata da zero nel secondo capitolo.

Mettendo a confronto le immagini è infatti possibile notare immediatamente come non siano perfettamente identiche, ma che al contrario sono presenti piccoli differenze che dimostrerebbero come non sia stata semplicemente portata da un gioco all’altro:

La differenza che si può notare immediatamente è sicuramente il braccialetto indossato da Sarah: nel titolo originale era infatti situato molto più vicino al polso di quanto non appare nel sequel.

Anche l’albero che appare dietro Joel sembra diverso, dato che nel primo capitolo non erano presenti suoi dettagli nel lato sinistro.

Per i fan sembrano dunque esserci pochi dubbi: Naughty Dog non si sarebbe limitata ad importare questa foto o semplicemente a ripulirla un po’, ma l’avrebbe rigenerata interamente utilizzando l’engine di The Last of Us Part II.

Un dettaglio sicuramente molto particolare che dimostra anche la particolare attenzione che hanno riservato gli sviluppatori nel voler continuare a ricordare i commoventi ricordi di Joel e Sarah.

Segreti come questo contribuiscono a rendere il gioco ancora più apprezzato da critici e consumatori: non è certamente un caso se è riuscito a diventare il videogioco più premiato di sempre.

I fan sono però ancora in attesa di una versione in 4K 60fps, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe purtroppo essere stata cancellata.