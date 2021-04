The Last of Us Part II, video svela location nascoste (anche a casa di Joel)

The Last of Us Part II ha il merito di continuare a tenere occupati i videogiocatori grazie alla qualità e alla quantità di contenuti che è in grado di offrire.

Le scoperte della community relative a dettagli, segreti nascosti, easter egg e approfondimenti del contesto narrativo sono un vero e proprio marchio di fabbrica dell’ultima fatica di Naughty Dog.

Non è un caso se il titolo ha riscontrato, secondo un aggregatore di premi Game of The Year, un risultato sbalorditivo: si tratta del gioco più premiato della storia, in grado di battere titoli AAA di notevole caratura (vedi Red Dead Redemption 2).

Con il crime western di Rockstar il gioco condivide la profondità delle tematiche, il realismo delle dinamiche e la cura maniacale dedicata ai dettagli: i fan non si stancano di trovarne di nuovi (e vengono costantemente ricompensati), come quello relativo alla foto di Joel e Sarah.

Adesso, grazie a un vero e proprio “trick” della telecamera, un giocatore è riuscito ad accedere a un’area al di fuori dei confini del gioco, che ci permette di dare un’occhiata alla casa di Joel a Jackson County, in Wyoming (via GamesRadar+) e ad altre location “nascoste”.

Come possiamo notare dal video (già impostato sul momento esatto) pubblicato sul canale YouTube Speclizer, l’interno della casa è parzialmente arredato ma, nonostante l’uso del suddetto “trick”, ci viene consentito di esplorare soltanto la cucina e una parte dell’ingresso.

La casa di Joel risulta visibilmente sporca e malandata, ma possiamo notare una cesta di panni pronti per essere lavati, nel tentativo di mantenere una parvenza di ordine nonostante il mondo sia in preda al caos.

Nonostante la presenza di mobili e oggetti essenziali per la cucina, come un piccolo forno a microonde, un frigorigero, una lanterna (?) accanto al lavabo e un paio di vasi sul tavolo, si nota che alcune parti dell’ambiente non sono state rifinite, data l’inaccessibilità in-game dell’ambiente.

Seguendo il movimento della telecamera è possibile notare la mancanza di spessore dei muri e un bordo nero intorno a una delle tre porte (quella vicina all’asse da stiro), che lascia intravedere l’assenza di ulteriori elementi dietro la stessa.

Malgrado queste comprensibili imperfezioni, si tratta di una scoperta in grado di accontentare i fan più affezionati alla saga di The Last of Us e di conferire un’ulteriore sfumatura umana al contesto narrativo del gioco.

Non è il primo dettaglio “immobiliare” ad essere scoperto all’interno del titolo: solo qualche giorno fa, un utente di Reddit ha comunicato un’interessante scoperta sulla casa in cui si trovano Joel e Tommy.

Tornano al tema puramente narrativo, sappiamo che per il secondo capitolo Naughty Dog aveva in mente un finale alternativo che non ha mai visto la luce.

È presto per parlare di The Last of Us Part III ma, stando a quanto dichiarato dal director Neil Druckmann, la trama del gioco è già stata scritta, nonostante la software house non abbia ancora dato il via allo sviluppo di un eventuale sequel.