The Last of Us Part 3 ha già una trama: quando uscirà? Parla Druckmann

Sembra che Naughty Dog stia iniziando a pensare alla possibile realizzazione di The Last of Us Part 3 ed abbia già preparato la storia del sequel del capolavoro uscito lo scorso anno.

The Last of Us Part II è diventato il gioco più premiato della storia, dunque i fan probabilmente non saranno rimasti sorpresi di sentire che un sequel sta già venendo preso in considerazione.

La vera sorpresa è che, come riportato da IGN.com, Naughty Dog avrebbe già preparato quella che diventerà la trama del terzo capitolo della serie.

A svelarlo è stato Neil Druckmann, il co-presidente della compagnia e responsabile di The Last of Us Part II, che all’interno del podcast Script Apart ha avuto l’occasione di parlare della scrittura del secondo capitolo.

Naughty Dog pare abbia già definito quale sarà la trama di The Last of Us Part III.

Nonostante sia già stata abbozzata la storia di The Last of Us Part 3, Druckmann ha però rivelato che la compagnia non sta attualmente sviluppando questo titolo, e di come spera che un giorno possa venire realizzato.

Il director ha infatti accennato solo brevemente sulla possibilità di vedere un sequel:

«[Io ed Halley Gross] abbiamo scritto la sinopsi per una storia che non stiamo facendo — ma che un giorno spero possa vedere la luce del giorno — che esplora un po’ ciò che succederà dopo il gioco. Staremo a vedere».

Druckmann ha inoltre rivelato che ci sono state diverse discussioni riguardanti Part 3, ma ha evidenziato che tutti i titoli di Naughty Dog richiedono molto tempo prima che possano venire sviluppati.

Lo stesso The Last of Us Part II è rimasto nei pensieri del director per ben 7 anni prima che potesse uscire, ma che ora che il franchise possiede due giochi c’è una struttura ben delineata, che rende più facile individuare i temi da sviluppare ulteriormente.

L’idea di sicuro sta venendo presa in considerazione dallo studio di sviluppo, ma non è detto che possa venire prodotta nel breve periodo, dato che dopo aver prodotto un grande titolo Naughty Dog si prende diverso tempo per valutare tutte le opzioni a disposizione.

Potrebbero dunque sia scegliere di realizzare Part 3 che realizzare qualcosa di completamente unico, o anche tornare su un franchise del passato.

A tal proposito, da Naughty Dog hanno già fatto sapere che gli piacerebbe tornare a breve su Jak and Daxter, ma ovviamente non sappiamo ancora se il prossimo progetto sarà davvero un nuovo capitolo di questa serie.

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo titolo potrebbe invece fare davvero parte della serie The Last of Us: non sarebbe però Part 3, ma un remake del primo capitolo su PS5.