The Last of Us Part II, video rivela un’introduzione alternativa di Abby

Un fan di The Last of Us Part II ha scoperto un dettaglio molto interessante sfruttando la photo mode del gioco, scoprendo che Abby avrebbe dovuto essere introdotta nel gioco in circostanze diverse.

Abby è sicuramente uno dei personaggi più importanti del sequel di The Last of Us e questo filmato avrebbe confermato che per la storia del personaggio erano previsti inizialmente piani differenti.

Di sicuro il personaggio interpretato da Laura Bailey ricopre un ruolo fondamentale per lo svolgimento della storia, grazie ad una scena in particolare che è stata giocata anche dalla vera Abby.

Neil Druckmann aveva svelato che Abby avrebbe dovuto apparire a Jackson sotto copertura, ma che l’idea era stata successivamente scartata.

Un video ha confermato un'introduzione alternativa di Abby.

Come riportato da TheGamer, l’affermazione del director del sequel di The Last of Us è stata oggi confermata grazie alla photo mode del gioco.

L’utente Caitlin di Youtube ha infatti utilizzato accuratamente la modalità foto per spiare la lista degli incarichi che devono svolgere gli abitanti di Jackson, scovando due nomi che a quel punto della storia non dovrebbero essere presenti.

Si tratta di Abby Anderson e Manny Alvarez, un dettaglio che di fatto servirebbe a dimostrare come entrambi i personaggi avrebbero dovuto trovarsi lì sotto copertura.

Potete osservare voi stessi questo curioso dettaglio nel video pubblicato sul proprio account YouTube dal fan:

I fan si stanno interrogando se si sia trattato di un easter egg degli sviluppatori o se semplicemente si siano dimenticati di rimuovere questo dettaglio dopo aver modificato la storia.

In ogni caso, si tratta di una curiosità interessante che lascia immaginare agli appassionati come si sarebbero svolti gli eventi del titolo se la trama avesse davvero seguito questa direzione.

The Last of Us Part II ha colpito fortemente sia i giocatori che gli addetti ai lavori per gli incredibili risultati ottenuti: anche in un nostro speciale abbiamo sottolineato come un anno dopo l’uscita il mercato dei videogiochi è profondamente cambiato.

Le animazioni dei combattimenti sono sicuramente uno dei punti di forza della produzione: un video li ha paragonati ad un altro eccellente gioco di Rockstar Games.

Nel frattempo, è attualmente in produzione l’adattamento televisivo del primo capitolo: per interpretare Joel si è pensato fortemente ad un attore vincitore di un premio Oscar.