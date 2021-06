The Last of Us Part II, i combattimenti corpo a corpo paragonati a un classico Rockstar

The Last of Us Part II, uscito su PS4, è un gioco che continua a far parlare di sé a un anno dalla sua uscita originale.

Il gioco targato Naughty Dog è sicuramente una delle esperienze più importanti di sempre, specie quelle uscite su console PlayStation.

Via Reddit, un fan ha portato all’attenzione degli utenti un video particolarmente interessante, che mette a confronto l’avventura di Ellie con un altro grande titolo single player, questa volta targato Rockstar Games.

Stiamo parlando ovviamente di Red Dead Redemption 2, il gioco open world ambientato nel Far West più realistico di sempre.

Il filmato preso in esame – visionabile poco sotto – mette a paragone i due titoli specie per quanto riguarda il sistema di combattimento corpo a corpo con armi da taglio o da botta (come un martello).

In basso, il video in questione:

Difficile dire quale dei due giochi sia migliore, sebbene The Last of Us Part II abbia dalla sua un livello decisamente più alto di realismo e brutalità, grazie a delle uccisioni davvero molto realistiche e truculente.

Vi ricordiamo che pochi giorni fa abbiamo pubblicato un appassionato speciale in cui facciamo il punto su The Last of Us Part II a un anno dalla sua uscita.