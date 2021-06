The Last of Us sarebbe stato vicinissimo ad un premio Oscar, stando all’ultima ricostruzione sulla serie TV in arrivo da HBO.

Secondo i rumor, la produzione dello show dedicato a The Last of Us avrebbe contattato un popolarissimo attore prima di optare per la scelta finale.

Com’è noto, alla fine, la scelta per il ruolo di Joel è caduta su Pedro Pascal, attore noto per il suo ruolo di protagonista in The Mandalorian.

Allo stesso modo, per la delicata riproposizione di Ellie invece si è pensato ad un’apprezzata attrice de Il Trono di Spade.

Il nuovo rumor ha del goloso, nel caso in cui si dovesse rivelare reale, anche se ormai le scelte sono state portate a termine per il cast principale.

Come riferisce Full Circle Cinema, HBO si sarebbe rivolta a Matthew McConaughey come primissima scelta per il ruolo di Joel.

Non è chiaro come mai le trattative non siano andate a buon fine, ma non è da escludere che ci siano state valutazioni su cachet e opportunità, visto il blasone dell’attore (premiato dall’Academy per Dallas Buyers Club).

A ridosso dell’annuncio, si è saputo che HBO avrebbe avuto nella sua short list anche un altro premio Oscar (per ben due volte), ovvero Mahershala Ali.

Curiosamente, entrambe le stelle del cinema sono passati per l’esperienza (delle due stagioni più amate di) True Detective.

Evidentemente, la produzione ha tenuto come faro per il livello di qualità auspicato per The Last of Us proprio quel franchise, e la cosa non dovrebbe dispiacere troppo ai fan.

Sia quel che sia, il cast è ormai delineato ed è andato in altre direzioni, che comprendono persino un’attrice del gioco originale.

Gioco originale che ha appena compiuto 8 anni e che, secondo il co-creatore, non è stato ancora compreso appieno dal pubblico e dalla critica.

Paradossalmente, il tanto amato finale – che immaginiamo sarà lo stesso nella serie TV – avrebbe potuto essere del tutto diverso.