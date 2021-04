The Last of Us 2, ecco la vera Abby giocare dal vivo “quella” scena

The Last of Us Parte II è un gioco che ha sicuramente lasciato il segno, specie per la quantità di scene emozionanti e personaggi realmente sorprendenti.

Tra questi spicca senza dubbio Abby, specie per il ruolo della ragazza all’interno della vicenda principale (attenzione: da ora nell’articolo troverete spoiler del gioco a profusione, quindi proseguite a vostro rischio).

Il volto del personaggio è in realtà quello di Jocelyn Mettler, modella e VFX artist presso lo studio Beyond-FX. La giovane ha da poco dato il via a una serie di video walkthrough via Twitch e YouTube, durante i quali la vediamo dilettarsi con alcuni titoli targati Naughty Dog.

Ora, è il turno del secondo capitolo di The Last of Us, tanto che Joecelyn è già arrivata a uno dei momenti clou del gioco, forse il più importante e “forte” in assoluto, ossia la morte di Joel proprio per mano di Abby.

Nel video sottostante, attorno al minuto 11:10, trovate la sequenza che mostra la reazione della Mettler dopo che la “sua” Abby colpisce Joel con l’ormai celebre mazza da golf.

Vi ricordiamo anche che pochi giorni fa Jason Schreier ha rivelato in anteprima che Naughty Dog sarebbe al lavoro su un vero e proprio remale di The Last of Us, il quale potrebbe vedere la luce molto presto.

Ma non solo: sempre lo studio di sviluppo americano sarebbe attualmente al lavoro su più progetti contemporaneamente, sebbene questo metodo di lavoro starebbe creando qualche difficoltà interna al team.

Infine, se non lo avete ancora letto, vi suggeriamo anche di recuperare anche il nostro speciale d’opinione titolato “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”.