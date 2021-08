The Last of Us Part II, un nemico ha rischiato di essere troppo “divertente”

The Last of Us Part II ha conquistato nutrite schiere di fan (e qualche detrattore) e ha spento la prima candelina poco più di un mese fa.

I dettagli che arricchiscono l’ultima fatica di Naughty Dog sembrano davvero interminabili, e stavolta uno di questi riguarda gli Shambler, o meglio una versione precedente a quella che abbiamo avuto modo di combattere.

A fare da contraltare a questo dettaglio relativo alla fase di sviluppo c’è la possibilità, presente nella versione definitiva, di uccidere un personaggio chiave in uno specifico momento dell’avventura.

Un fan particolarmente attento ai dettagli ha inoltre scoperto un oggetto (o meglio, un trofeo) che lega l’avventura di Ellie alla drammatica vicenda di Chernobyl.

Questa interessante rivelazione sugli Shambler arriva direttamente da un video di una versione pre-alpha del titolo, grazie al quale possiamo dare un’occhiata a un dettaglio davvero “esplosivo“.

Il merito della scoperta, riportata anche da TheGamer, è da attribuire a TechnClub, che ha pubblicato un video inizialmente condiviso da Matthew Gallant, combat designer del titolo.

Il filmato ci ha messo poco a finire su YouTube, e potete apprezzarlo in tutta la sua stranezza grazie al video seguente:

Il contenuto mostra Ellie alle prese con un combattimento contro gli Shambler in un’area quasi del tutto priva di texture.

Trattandosi di una versione pre-alpha, non è questo il dettaglio sorprendente, quanto una specifica caratteristica degli avversari.

Come non avrete potuto fare a meno di notare, la versione iniziale degli infetti al quarto stadio presenti in The Last of Us Part II li vedeva dotati di alcuni sacche esplosive all’altezza dei glutei.

Ciò che sorprende è che l’emissione di acido avviene esclusivamente da questa parte del corpo e non da altre, e i quattro avversari presenti nel filmato mostrano tutti questa curiosa abilità.

Considerando la stranezza (e la sfumatura decisamente ironica) di quanto mostrato nel video, non è strano che Naughty Dog abbia scartato questo prototipo di Shambler, optando per l’espulsione di acido direttamente dalla loro schiena.

Ad accompagnare questa scoperta dai toni leggeri ce n’è un’altra, di natura decisamente diversa, spuntata da un dialogo segreto e relativa al tatuaggio di Ellie.

Più passa il tempo e più misteri vengono svelati: uno degli ultimi in ordine di scoperta riguarda le due versioni di un corridoio attraversato dalla protagonista nel corso dell’avventura.

Se avete amato il gioco, il fumetto creato da un fan con protagonisti Lev e Abby è proprio quello che fa per voi in questo momento.