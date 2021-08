The Last of Us Part II, il fumetto con Abby e Lev lo vorreste ora

The Last of Us Part II non è solo un gioco incredibile, ma è anche un’avventura piena di personaggi memorabili e unici.

L’action adventure di Naughty Dog non ha infatti mai smesso di sorprendere i giocatori, ammaliati da una quantità tale di chicche da non lasciare mai indifferenti.

Solo pochi giorni fa vi avevamo segnalato di un dettaglio in grado di rendere ancora più straziante il finale dell’avventura della giovane Ellie.

Senza contare che uno sviluppatore ha invece di recente discusso circa la nascita di una sequenza in particolare, assolutamente rappresentativa.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi del gioco Naughty Dog. Proseguite a vostro rischio.

Ora, via Reddit, un fan si è spinto ancora oltre, realizzando quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio fumetto ispirato a The Last of Us Part II.

Immaginando una sequenza di gioco, l’autore del comic ha realizzato sei tavole nelle quali Abby e Lev devono difendersi da un attacco potenzialmente letale.

La sequenza è quella relativa alla cattura dei due personaggi da parte dell’ennesimo gruppo di sopravvissuti, chiamato Le Serpi, a Santa Barbara.

Poco sotto, trovate la gallery che mostra le fan art in questione:

Nel gioco completo, dopo aver inizialmente liberato Abby per vendicarsi, Ellie la costringe a combattere e la sconfigge in un drammatico combattimento sulla spiaggia.

Poco prima di affogarla, in un atto di pietà, Ellie decide di lasciarla andare con Lev e di tornare a casa. Il destino dei due personaggi non è noto, se non che riescono a raggiungere la riva con una barca a motore.

