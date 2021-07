The Last of Us Part II, un dialogo segreto svela la verità sul tatuaggio di Ellie

Un fan di The Last of Us Part II ha scoperto un dialogo scartato dal gioco finale uscito nei negozi lo scorso anno, momenti nei quali Joel domanda da Ellie le origini dell’iconico tatuaggio a forma di falena.

Non è la prima volta infatti che l’action adventure di Naughty Dog svela alcune chicche sfuggite ai giocatori, in grado di approfondire i dietro le quinte dei protagonisti.

Pochi giorni fa vi avevamo infatti segnalato di un dettaglio in grado di rendere ancora più straziante il finale del gioco.

Di recente un membro del team di sviluppo si è invece soffermato a discutere della nascita di una sequenza in particolare, che definire iconica è poco.

Ora, è stato scoperto che durante una conversazione tra i due protagonisti del gioco, Joel discute del fumetto di Savage Starlight e chiede a Ellie se l’ologramma della falena presente nell’albo è ciò che ha ispirato il suo tatuaggio.

Ellie, visibilmente imbarazzata per aver la domanda inaspettata da parte del suo compagno di viaggio, risponde: «ugh… forse?… criticone.»

Al che Joel risponde: «Non sto giudicando. Solo solo curioso», per poi aggiungere «Penso che la falena sia carina».

Come spiegato dall’utente Reddit Taegukie (via GamesRadar) che ha pubblicato il dialogo tagliato, è probabile che questo scambio di batture abbia luogo durante il flashback di Finding Strings, in cui veniamo riportati indietro di due anni prima degli eventi di The Last of Us Part II.

Taegukie teorizza anche che Ellie possa aver preso l’ispirazione per il suo tatuaggio dalla Dr. Daniela Star del fumetto Savage Starlight, anche se è stato poi svelato che la falena è un riferimento alla chitarra di Joel.

Per quanto riguarda la provenienza del dialogo tagliato, Taegukie ha spiegato che è stato portato alla luce unendo alcune clip scovate e divulgate dallo youtuber Evil Banana 202, le quali sarebbero assolutamente reali.

Incredibile quindi come a molti mesi dall’uscita, il titolo Naughty Dog continui a stupire i fan, tanto da ispirare veri e propri film basati sulle sue atmosfere.

Su SpazioGames vi abbiamo anche spiegato l’importanza del gioco in uno speciale pubblicato il giorno dell primo anniversario dall’uscita di The Last of Us Part II.

Infine, ricordiamo che il gioco è stato da poco oggetto di uno sconto sostanzioso, che sarà disponibile in via permanente su PlayStation Store.