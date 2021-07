The Last of Us Part II, un personaggio chiave può essere ucciso

The Last of Us Part II, a un anno dalla sua uscita nei negozi, continua a far parlare di sé grazie a scoperte e chicche di ogni genere

Il capolavoro PS4 sviluppato dal team Naughty Dog è ancora un titolo in grado di appassionare e commuovere, oggi come ieri.

Proprio per omaggiare il primo anniversario dall’uscita del gioco, alcune settimane fa su SpazioGames abbiamo deciso di pubblicare uno speciale davvero molto intenso.

Dopotutto, persino gli sviluppatori di Final Fantasy VII Remake hanno da poco espresso il loro apprezzamento verso il modo in cui Naughty Dog ha voluto approcciarsi al tema della diversità nel secondo capitolo del franchise.

Attenzione: seguono importanti spoiler sulla trama e i personaggi del gioco. Proseguite a vostro rischio.

Parliamo anche di gioco ricco di colpi di scena e morti drammatiche, tanto che un fan di The Last of Us Part II ha scoperto un modo in cui Abby può uccidere Tommy durante la scena dell’inseguimento del cecchino.

Lo YouTuber Speclizer ha infatti scovato la particolarità circa il fatto che la protagonista può effettivamente uccidere il fratello di Joel, ma solo se si è abbastanza veloci (via GamesRadar).

In quella sezione specifica, vediamo Abby e l’altro membro del WLF Manny inseguire un misterioso assalitore che sta attaccando la coppia da lontano con un fucile cecchino.

Solo in seguito scopriremo che quella persona è in realtà proprio Tommy, intento a eliminare la responsabile della brutale morte di Joel.

Nell’avventura regolare, Abby e Manny raggiungono Tommy in un terminal di una nave da crociera abbandonata, prima che il fuggitivo decida di abbassare una serranda creando così una barriera tra lui e i suoi inseguitori.

Nel video di Speclizer, le cose sembrano andare in maniera sensibilmente diversa: il giocatore riesce infatti a passare sotto la grata in perfetto stile Indiana Jones, prima che Tommy la chiuda del tutto.

Una volta dall’altra parte, Abby può quindi liberamente infliggere danni a Tommy e persino ucciderlo se lo desidera.

Attenzione, però: nonostante Tommy Miller possa effettivamente morire, la scoperta di Speclizer appare essere in ogni caso un semplice glitch che non influisce in alcun modo sull’avanzare della trama.

Con molta probabilità, quindi, la storia proseguirà anche con Tommy “morto”, pronto a comparire magicamente durante la prima cut-scene utile che lo vede protagonista.

Sempre parlando di scoperte atipiche, avete visto che un giocatore si è accorto di un particolare dettaglio relativo alle molotov e agli avversari colpiti dalle bottiglie infuocate?

Ma non solo: sapevate anche che i dialoghi del gioco possono cambiare in base alle reazioni dei giocatori?

Infine, vi ricordiamo che Naughty Dog ha confermato il suo nuovo progetto, che potrebbe avere a che fare con il franchise di The Last of Us, anche se forse solo in chiave multiplayer.