The Last of Us Part II è collegato in qualche modo a Chernobyl?

The Last of Us Part II è un’avventura piena di personaggi memorabili e unici, oltre che ricca di dettagli che a una prima run possono tranquillamente sfuggire.

L’action adventure di Naughty Dog non ha infatti mai smesso di sorprendere i giocatori, ammaliati da una serie di chicche mai banali.

Solo pochi giorni fa vi avevamo segnalato di un dettaglio in grado di rendere ancora più straziante il finale dell’avventura della giovane Ellie.

Senza contare che è da poco stato risolto un dettaglio dell’incubo della protagonista, in grado di farle rivivere la scena più scioccante del gioco.

Ora, via Reddit, un giocatore ha scovato un riferimento davvero molto interessante, che potrebbe in qualche modo legare il gioco Naughty Dog al disastro di Chernobyl.

Un utente ha infatti scovato un trofeo nascosto, il quale una volta analizzato nominerebbe un personaggio realmente esistito che suona molto familiare.

Questo trofeo trovato a Hillcrest è infatti assegnato a tale “Boris Legasov“. Boris viveva nel sobborgo Hillcrest di Seattle con sua figlia Sofia ed era benvoluto dalla sua comunità. Era un abile arciere prima dell’apocalisse, vincendo molti trofei.

Il nome è anche un omaggio a Valerij Legasov, ossia l’uomo il chimico inviato da Mosca che mitigò i danni del terribile incidente nucleare di Chernobyl, pagando però un prezzo molto pesante per il suo eroismo

Va ricordato che Chernobyl è divenuta celebre negli ultimi tempi grazie alla serie HBO, visto che lo showrunner Craig Mazin è coinvolto nell’adattamento live-action di The Last of Us.

Avete letto anche che uno sviluppatore ha di recente discusso circa la nascita di una sequenza in particolare, assolutamente rappresentativa?

E che un fan ha immaginato Joel ed Ellie protagonisti di Death Stranding (per un risultato finale decisamente grottesco)?

Infine, è stato scoperto anche un dialogo scartato da The Last of Us Part II che spiega le origini dell’iconico tatuaggio a forma di falena di Ellie.