The Last of Us Part II, scoperto un dettaglio “infuocato” dei combattimenti

The Last of Us Part II continua, a un anno dalla sua uscita, a sorprendere un gran numero di giocatori grazie a continue sorprese scovate dalla community.

Il titolo PS4 sviluppato Naughty Dog è sicuramente il paradigma quando di parla di avventure in terza persona, tanto che è davvero difficilissimo trovare un gioco altrettanto curato.

Per omaggiare il primo anniversario dall’uscita del gioco nei negozi, noi di SpazioGames abbiamo deciso di festeggiarlo con uno speciale dedicato, in cui vi abbiamo spiegato perché The Last of Us Part II è ancora un titolo monumentale.

Dopotutto, parliamo di un gioco che è stato messo a paragone con un certo Red Dead Redemption 2, giusto per rimarcarne l’eccellenza.

I giocatori stanno ancora trovando alcune chicche all’interno del gioco, alcuni dei quali legati al combattimento.

Ora, su Reddit (via GameRant), un giocatore si è accorto di un particolare dettaglio relativo agli avversari umani che Ellie ed Abby sono chiamate ad affrontare.

Come saprete, il giocatore può creare un sacco di armi che possono aiutarlo in combattimento. Mentre le frecce esplosive e le bombe stordenti sono tra le più popolari, è difficile superare l’efficacia delle molotov.

Ottime quando si tratta di “sfoltire” i nemici, le bottiglie infuocate possono eliminare un branco di infetti con la stessa facilità con cui possono abbattere un nemico umano.

Tuttavia, proprio il loro effetto su quest’ultimo tipo di avversario è particolarmente impressionante, poiché Naughty Dog ha aggiunto un dettaglio decisamente agghiacciante che rende il tutto ancora più realistico.

Normalmente, lanciare una molotov a un nemico lo farà morire all’istante. Tuttavia, a volte le fiamme non sono sufficienti, visto che saremo chiamati a finirli con un colpo di pistola o un attacco in mischia.

Tuttavia, alcune volte le molotov possono letteralmente ustionare parti del corpo dei nemici, come notato dal Redditor FrenchKush420.

Nello screen, si può vedere Ellie afferrare un nemico da dietro. Mentre lei ha una pistola puntata alla testa, il braccio del malcapitato appare straziato dalle fiamme di una molotov lanciata prima dell’attacco in mischia di Ellie.

Poiché l’altro lato del corpo del nemico è apparentemente illeso, si tratta certamente di un dettaglio assolutamente voluto da Naughty Dog.

Sempre parlando di dettagli strepitosi, sapevate che i dialoghi del gioco possono cambiare in base alle reazioni dei giocatori?

Intanto, Naughty Dog ha confermato il suo nuovo progetto, che potrebbe avere a che vedere con il franchise di The Last of Us, seppur in ambito multiplayer.

E che alcuni utenti hanno sapientemente rivelato un’introduzione alternativa del personaggio di Abby?