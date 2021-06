The Last of Us Part II, i dialoghi possono cambiare (ma c’è un perché)

A oltre un anno dall’uscita, The Last of Us Part II continua a far parlare di sé, specie per la sua mole di dettagli ed Easter Egg scovati col passare dei mesi.

Il capolavoro PS4 targato Naughty Dog è sicuramente una delle esperienze più significative degli ultimi anni, specie per i possessori di console PlayStation.

Ora, dopo avervi rivelato un’introduzione alternativa del personaggio di Abby, in The Last of Us Part II è stato scoperto che alcuni azioni compiute all’interno del giorno portino a esiti diversi, specie quando si tratta dei dialoghi con i personaggi.

Un nuovo video di YouTube pubblicato da Caitlin (via TheGamer) mostra infatti Abby e Lev durante una delle sequenze finali sull’isola.

Attenzione: da ora in poi troverete spoiler del gioco. Proseguite a vostro rischio.

Questa particolare sequenza è stata mostrare per testimoniare il fatto che, se i giocatori reagiscono in modo diverso ai membri del WLF, l’esito del dialogo di Abby e Lev sarà diverso.

Poco sotto, il video in questione.

In primo luogo, lo YouTuber preferisce non uccidere nessuno, agendo di soppiatto da una parte all’altra dell’area senza allertare alcun membro del WLF.

Mentre lo fa, ascoltiamo Lev sussurrarle «Abby, sbrigati!», mentre lei vigila dall’altro lato della porta.

Un altro percorso mostra invece il giocatore uccidere un singolo membro del WLF e, quando il duo raggiunge l’altro lato della porta, Lev esclama stavolta «Abby. Hai ucciso quel lupo», ottenendo in pronta risposta «Non importa».

C’è anche una terza opzione, che vede questa volta il giocatore uccidere tutti i membri del gruppo WLF. In questa occasione, superata la porta, Lev dirà «Abby. Hai ucciso quei lupi», con che Abby risponderà allo stesso modo della volta precedente.

Questo è solo un esempio di come le azioni del giocatore in The Last of Us Part II si tradurranno in dettagli e sfumature che magari potreste aver perso alla prima run.

Un gioco che, oltre a una certa crudezza del racconto, offre anche molti momenti di speciale intimità tra i protagonisti.

