The Last of Us Part II, la mappa di Ellie esiste davvero (e potete averla)

The Last of Us Part II è reduce dai festeggiamenti del suo primo anno di vita. Il gioco è stato infatti lanciato (per essere precisi) il 19 giugno 2020 su PS4.

Il sequel del primo capitolo racconta una storia dalle molteplici sfaccettature, e ha il pregio di affrontare tematiche attuali attraverso una narrazione adulta e coinvolgente.

Un anno non è abbastanza per allontanare i fan dall’avventura di Ellie, e il fatto che qualcuno abbia scoperto tre diversi modi di giocare la stessa sequenza non fa che testimoniarlo.

Il titolo è inoltre al centro di un video confronto con Red Dead Redemption 2 a tema combattimenti, ma eleggere un vincitore non è affatto un compito facile, data l’indiscutibile qualità di entrambi i prodotti.

Affetto e passione sono due caratteristiche che non mancano mai nei fan più fedeli, e la creazione di oggetti a tema con i loro titoli preferiti è una pratica che va avanti da sempre.

Stavolta, questo curioso modo di rendere omaggio ai videogiochi riguarda proprio la mappa di The Last of Us Part II, condivisa da un utente su Reddit.

Grazie all’immagine seguente potete apprezzare la fedeltà con la quale l’oggetto è stato riprodotto, dicitura “Downtown Seattle” e appunti inclusi:

Gli utenti della piattaforma sono andati in visibilio, e hanno immediatamente chiesto all’autore del post da dove provenisse l’oggetto.

A quanto pare, la fedelissima copia arriva direttamente da Etsy, e-commerce in cui è possibile vendere e acquistare prodotti artigianali, vintage e, in questo caso, fanmade.

Sul sito citato, la mappa “posseduta” da Ellie può già vantare lo status di “Bestseller” ed è venduta a un prezzo di €17,90.

I giocatori di The Last of Us Part II hanno espresso la volontà di averne una quanto prima, arrivando a confrontarsi sui tempi di spedizione della fedele riproduzione.

Per l’occasione, molti hanno ricordato la sezione iniziale del gioco in cui è possibile esplorare una macro area perdendosi nel realismo delle ambientazioni, e si sono augurati che «Naughty Dog si metta al lavoro su un open world».

Intanto, le ipotesi sul futuro del franchise continuano a inseguirsi: anche l’attore di Lev spera che il personaggio possa tornare in un eventuale nuovo episodio.

In effetti Naughty Dog ha già confermato il suo prossimo progetto, che potrebbe non corrispondere del tutto con le aspettative dei fan (ma non è da escludere un collegamento con The Last of Us).

Il primo capitolo della serie ha da poco spento l’ottava candelina e, con un ottimo tempismo, è spuntata una curiosità commovente che vi farà apprezzare ancora di più il rapporto tra Ellie e Joel.