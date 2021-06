The Last of Us compie 8 anni (e spunta una curiosità commovente)

Ci sono giochi che segnano una generazione e il primo The Last of Us a cura dei talentuosi Naughty Dog è sicuramente tra questi.

Uscita originariamente su PS3 e successivamente anche su PS4 in un’ottima remastered, l’avventura originale di Joel ed Ellie è un gioco che continua a far parlare di sé, senza nulla togliere al sequel uscito pochi anni dopo.

Oggi, 14 giugno, il gioco (che è stato persino al centro di un sorprendente demake a 8-bit), compie la bellezza di ben 8 anni.

Per omaggiarlo, segnaliamo una curiosità apparsa in questi giorni su Reddit e legata in particolar modo al personaggio di Joel Miller.

Attenzione: da ora in poi troverete spoiler dal primo The Last of Us. Proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come saprete fin troppo bene se avete giocato al titolo, nelle battute iniziali dell’avventure Joel perde la sua amata figlioletta Sarah, colpita a morte da un colpo di mitra durante il caos dovuto allo scoppio della pandemia.

Dopo anni, Joel deciderà di aiutare la giovane Ellie, una ragazza indifesa che sembra essere immune al virus letale che straforma gli esseri umani in creature senza alcuna umanità.

In un particolare segmento del gioco, durante un dialogo poco dopo il primo incontro tra i due protagonisti, vediamo Joel rivolgere uno sguardo particolarmente affettuoso e malinconico alla giovane.

Questa cosa evidenzia per la prima volta in assoluto come Ellie abbia di fatto già preso il posto della figlia scomparsa, un rapporto fin troppo profondo e destinato poi a portare a conseguenze terribili.

Alla fine del video, Tess richiama i due per proseguire nel cammino, nonostante Joel si prenda un paio di ulteriori secondi di pausa, assorto nei suoi pensieri.

