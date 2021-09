Questo plagio di The Last of Us è la cosa peggiore che vedrete oggi

The Last of Us Part II – così come il predecessore – è un gioco incredibile in grado di fare scuola, sia per un comparto grafico davvero.

Il titolo di Naughty Dog ha infatti qualità indiscusse, specie per quanto riguarda lo stile infuso dagli sviluppatori di Naughty Dog.

Solo pochi giorni fa è stato anche svelato il “mistero” del braccialetto di Ellie, in grado di mettere in mostra un dettaglio che a molti sarà sicuramente sfuggito.

Senza contare anche le bellissime (e costose) chitarre ufficiali tratte dal gioco, disponibili a partire da ora sullo store ufficiale.

Ora, al netto del clamore della saga, sembra che qualcuno si sia ispirato a The Last of Us, ma nella maniera peggiore possibile.

Come segnalato anche via Reddit, sembra che una pellicola abbia deciso di “copiare” il titolo Naughty Dog, sia per quanto riguarda il poster che per quanto concerne il titolo stesso del film.

Parliamo infatti di Every Last One of Them, film in uscita diretto da tale Christian Sesma e che vede nel cast Jake Weber, Michael Madsen, Richard Dreyfuss and Taryn Manning.

Il film uscirà nelle sale americane e sulle piattaforme digitali e on demand il 22 ottobre 2021. Ovviamente, al momento in cui scriviamo non è prevista alcuna uscita sul suolo italiano.

Come potete notare voi stessi, il nome del film rimanda ovviamente a The Last of Us, così come il font del titolo e lo stile del poster.

Da quello che è possibile intuire dal trailer, visionabile poco sotto, va detto che la pellicola di Sesma sembra allontanarsi dalle atmosfere tipiche dei giochi Naughty Dog.

Ricordiamo in ogni caso che il “vero” The Last of Us diventerà presto una serie TV di HBO, con tanto di registi d’eccezione che promettono di portare lo show a un livello davvero molto alto.

Ma non solo: avete letto anche che lo sviluppatore americano ha confermato che presto arriveranno novità importanti sul futuro di The Last of Us?

Per concludere, ricordiamo anche che il gioco PS4 avrà presto il suo fan movie tutto italiano, realizzato da alcuni cosplayer davvero molto bravi.