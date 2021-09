The Last of Us Part II, Naughty Dog promette novità importanti a breve

Dopo il grande exploit all’uscita, le voci intorno ai lavori futuri di Naughty Dog a seguito di The Last of Us Part II si sono un po’ placate.

D’altronde sappiamo che quello di The Last of Us è un franchise che è destinato a continuare, in un modo o nell’altro, visto il suo successo clamoroso.

Basti pensare alla serie tv di HBO, uno degli annunci più importanti degli ultimi mesi, i cui lavori stanno continuando spediti con tanto di registi d’eccezione.

E Naughty Dog sta sicuramente lavorando a qualcosa di dedicato a The Last of Us, vista anche la ripresa di un certo tipo di produzione di recente.

Ed è la stessa azienda a suggerire ai fan di prestare attenzione (via VGC), perché presto arriveranno novità importanti sul futuro di The Last of Us.

Come sapete, ogni anno si celebra il The Last of Us Day, giorno in cui nella finzione della storia è iniziato il disastro che ha portato al diffondersi del morbo.

Proprio in questa occasione, Naughty Dog ha detto ai fan di stare sull’attenti, in occasione della presentazione del nuovo merchandise:

«Insieme al merch qui, riveleremo alcuni contenuti del tutto inediti il 26 settembre alle ore 9.00 [le 18.00 ora italiana]. Mi raccomando tornate a quest’ora e controllate il sito ufficiale.»

La cosa più probabile è che si tratti dell’annuncio dell’attesa modalità multiplayer di The Last of Us Part II, chiamata Factions, a lungo rimandata e che si dice possa essere diventata un contenuto a sé stante.

Nonostante Naughty Dog abbia fatto intendere più volte che una Part III sia già nella testa del team di sviluppo, e in parte scritta, è sicuramente troppo presto per saperne qualcosa.

Se verrà annunciata Factions, potremmo finalmente vedere come funziona la feature single player annunciata qualche tempo fa per il multigiocatore.

Tra il merchandise citato dall’esponente del team ci sono anche le nuove chitarre ufficiali di The Last of Us, costose ma bellissime.

Nel frattempo, Ellie e Abby hanno invaso in maniera molto divertente un’altra esclusiva PlayStation, giusto per non farsi dimenticare.