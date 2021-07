The Last of Us Part II, il diario di Ellie esiste davvero (ed è ricco di dettagli)

Gli appassionati di The Last of Us Part II sono rimasti colpiti fin dai primi momenti dell’avventura realizzata da Naughty Dog dall’incredibile ambientazione del gioco, ricca di segreti e dettagli da scoprire.

La cura degli sviluppatori di The Last of Us Part II in ogni singolo particolare del gioco non è passata infatti inosservata dai fan, al punto che alcuni di loro stanno cercando di ricreare alcuni elementi del gioco anche nella vita vera.

Il livello del dettaglio ha sorpreso ulteriormente gli appassionati dopo che i grafici hanno rivelato quanto lavoro è stato necessario per gli occhi, contribuendo ad aumentare il realismo nei videogiochi.

Il lavoro di Naughty Dog non pare però essere ancora finito: recentemente è uscita infatti una patch misteriosa, con la quale non è chiaro quali cambiamenti siano stati apportati.

L’utente Reddit robertsimpson97, come riportato da Game Rant, ha però deciso di avviare un personale progetto, portato avanti fin dai primi giorni del lancio di The Last of Us Part II: ricreare fedelmente il diario di Ellie, la protagonista dell’avventura.

Durante la storia, i giocatori potranno ottenere in totale 20 pagine, ognuna di esse complete con descrizioni e disegni molto dettagliati: la particolarità è che il fan ha deciso di realizzare queste pagine interamente a mano.

Al momento il progetto è arrivato alla pagina numero 13, che potete ammirare voi stessi grazie al post pubblicato dall’utente sul forum dedicato al gioco:

Il lavoro è sicuramente ancora più impressionante se terremo a mente che tutte le pagine, che potete consultare voi stessi sul suo profilo Reddit, sono interamente disegnate a mano e che, dunque, non provengono direttamente dal gioco.

L’artista è riuscito dunque a catturare con una naturalezza impressionante lo stile di Ellie, anche nella maniera in cui sono stati realizzati i disegni con le loro ombreggiature, non precisissime ma estremamente dettagliate.

In risposta agli utenti che hanno elogiato il suo lavoro, robersimpson97 ha confermato nuovamente la sua intenzione di riprodurre fedelmente tutte le 20 pagine del diario di Ellie, ma se dovesse trovare abbastanza tempo realizzerà anche quelle viste all’interno dei flashback.

Non si tratta dell’unico oggetto di Ellie che i fan hanno deciso di ricreare: pochi giorni fa è stata ricreata anche la sua mappa, che potrete avere anche voi.

Nonostante la grande cura riposta nel secondo capitolo, i fan della serie hanno sottolineato che due caratteristiche chiave sono presenti solo nel primo The Last of Us.

Sempre nel primo capitolo della serie, alcuni giocatori hanno scoperto un trucco per affrontare i clicker senza usare le munizioni.