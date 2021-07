The Last of Us Part II, mistero patch: pesa poco e non si sa cosa cambi

Naughty Dog ha appena reso disponibile una nuova (e misteriosa) patch a sorpresa per The Last of Us Part II (su PS5), dal peso di soli 96 MB.

Con ogni probabilità ricorderete che il sequel del primo capitolo ha ricevuto un update next-gen nel mese di maggio, ora seguito da un ulteriore aggiornamento.

Intanto, i lavori sulla serie TV vanno avanti e adesso potete finalmente dare un’occhiata alla famiglia di Joel al completo.

Come vero e proprio atto d’amore nei confronti del gioco, un fan ha voluto creare una (fedelissima) riproduzione della mappa posseduta da Ellie, disponibile anche per l’acquisto.

La patch menzionata in apertura è priva di changelog, e di conseguenza non è dato sapere quale sia l’effettiva entità dei cambiamenti introdotti.

Sembra però che le differenze vadano ricercate in un aggiustamento del timer in-game mentre si gioca a 60fps, anche se finora non sono giunti dettagli ufficiali (via PlayStationLifestyle).

L’avventura di Ellie è stata accompagnata (a livello di tempistica) da un’ulteriore patch per Marvel’s Spider Man Miles Morales, stavolta con changelog allegato.

Nel caso del titolo di Insomniac Games si tratta di un miglioramento della stabilità e della performance generale, ray tracing incluso.

Insomniac ha anche colto l’occasione per risolvere un problema relativo all’effetto sbilanciato che il motion blur aveva su alcuni NPC.

Tornando a parlare di The Last of Us Part II, non è del tutto chiaro quali e quante siano le aggiunte incluse per l’occasione, ma il peso della patch lascia intendere che potrebbero non essere presenti cambiamenti profondi.

Se vi state ancora cimentando con la seconda avventura ma avete sempre in mente il capostipite, dovete sapere che Part II è privo di due caratteristiche chiave presenti nel primo episodio.

Tra i tanti meriti, il sequel dell’avventura di Ellie e Joel ha avuto quello di aumentare il realismo a livello generale, con un focus sugli occhi dei personaggi.

Vi ricordate Lev? L’attore che lo interpreta è ancora molto legato al personaggio e ha speso qualche parola riguardo al suo ritorno in un eventuale terzo capitolo.