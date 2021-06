The Last of Us Part II aumenta il realismo (e “solo” per gli occhi)

Chiunque abbia giocato a The Last of Us Part II non ha potuto fare a meno di notare l’incredibile cura per i dettagli che Naughty Dog ha riposto nel titolo, al fine di cercare di rendere ogni singolo dettaglio incredibilmente realistico.

Uno dei particolari che ha sorpreso di più i fan sono stati gli occhi dei protagonisti, e non solo, di The Last of Us Part II che sono apparsi incredibilmente realistici: a quanto pare il team di sviluppo ha dovuto lavorare anche più di quanto inizialmente si pensasse per rendere tutto ciò possibile.

L’incredibile livello del dettaglio è ammirabile anche nelle migliori immagini scattate all’interno del gioco, condivise in occasione dell’anniversario del titolo.

Questo particolare è osservabile anche nei dialoghi, che terranno conto delle nostre scelte: in base a come sceglieremo di agire, potremo anche ascoltare conversazioni leggermente diverse.

Come riportato da Kotaku, due degli artisti di punta di Naughty Dog, Waylon Brinck e Steven Tang, hanno recentemente tenuto una presentazione nella quale hanno avuto modo di parlare approfonditamente del processo che li ha portati a realizzare occhi così realistici.

Sembra infatti che la tecnologia iniziale del team di sviluppo non fosse sufficientemente adeguata per mostrare il livello di realismo desiderato all’interno di The Last of Us Part II, rendendo dunque necessario un upgrade significativo.

Di conseguenza, Naughty Dog ha dovuto completamente rivedere il programma utilizzato per renderizzare gli occhi dei personaggi: un processo che ha richiesto molto tempo, ma che alla fine ha portato i risultati desiderati.

Il reveal trailer del titolo già riusciva a mostrare un incredibile dettaglio negli occhi della protagonista Ellie, ma il team ha spiegato che ciò è stato possibile grazie ad un uso sapiente delle luci e delle telecamere: per superare questo ostacolo in-game è stato necessario un processo incredibilmente lungo.

Non sono stati esclusi nemmeno gli occhi dei lupi: gli sviluppatori hanno infatti spiegato che grazie ad una stringa di codice sono riusciti ad emulare i riflessi delle loro pupille, per simulare efficacemente il modo in cui possono apparire durante luminosità diverse.

Naughty Dog ha ritenuto che lavorare correttamente al realismo degli occhi fosse un passo fondamentale per aiutare ad immergere i giocatori nel complesso mondo di gioco e nella sua storia: un lavoro decisamente impressionante, che rende ancora di più l’idea di quanto il team si sia impegnato per non sottovalutare nessun dettaglio.

A tal proposito, un fan è riuscito a ricreare fedelmente la mappa di Ellie: se desiderate possedere questa fedele replica, potrete riuscire ad averla anche voi.

Uno dei personaggi più importanti della produzione, Abby, avrebbe dovuto inizialmente essere introdotta diversamente: un video ha recentemente confermato l’affermazione di Neil Druckmann e soci, svelando un easter egg rimasto nel gioco.

L’attore che ha dato vita a Lev, uno dei personaggi più particolari ed apprezzati dai fan, ha invece anticipato quale sarà il suo futuro.