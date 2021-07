The Last of Us, ecco come affrontare i clicker (senza munizioni)

The Last of Us Part è sicuramente uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, sia esso in versione PS3 (l’originale) che su PS4 nell’ottima remastered.

Senza nulla togliere al secondo capitolo della saga Naughty Dog, parliamo di un’avventura davvero unica nel suo genere, in grado di appassionare una moltitudine di giocatori.

In grado di diventare presto anche una serie live action HBO, la prima avventura di Joel ed Ellie ha dalla sua un numero realmente sorprendente di chicche, scoperte ad anni di distanza dall’uscita.

Se infatti è stato da poco scoperto che due caratteristiche chiave sono presenti nel gioco originale ma mancano clamorosamente dalla Part II, ora è il turno di un’altra feature da non sottovalutare.

Un giocatore ha infatti trovato un metodo davvero poco convenzionale per fare fuori i letali clicker, le implacabili creature prive di vista ma dotate di un udito straordinario, in grado di ucciderci con un solo morso ben assestato.

Com’è possibile vedere dal filmato sottostante, sembra che nel caso fortuito Joel rimanga senza munizioni, basterà correre verso di loro con un coltello al seguito per metterli fuori gioco.

Da quello che è possibile capire dal filmato, però, sembra che sia comunque necessario stordire prima i clicker, in modo tale che non possano contrattaccare facendoci fuori per primi.

Non è chiaro se questa particolarissima tattica funzioni anche in The Last of us Part II (molto probabilmente sì), ma è sicuramente molto interessante scoprire come una strategia all’apparenza impossibile sia in realtà la scelta più logica (oltre alla fuga, si intende).

Sicuramente, come sappiamo bene, nel sequel Ellie è in grado di usare i runner o gli esseri umani come “scudi”, proprio per difendersi dagli attacchi dei clicker.

Questo a riprova (come se ce ne fosse davvero bisogno) che le possibilità di approccio alle varie fasi gameplay di entrambi i giochi sono davvero numerose.

Parlando di ciò che ci aspetta in futuro, avete già letto anche che Naughty Dog ha già confermato il suo prossimo progetto, quasi certamente non la terza parte delle avventure di Ellie?

Ma non solo: per festeggiare il primo anniversario dall’uscita del sequel, PlayStation ha mostrato i sorprendenti vincitori del contest fotografico a tema.

Infine, su SpazioGames vi abbiamo di recente raccontato in uno speciale dedicato del perché The Last of Us Part II è ancora un gioco molto importante, a un anno esatto dal rilascio nei negozi.