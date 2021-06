The Last of Us, due caratteristiche chiave mancano nella Part II

Sia The Last of Us che il sequel sono due giochi che hanno sicuramente lasciato il segno all’interno del panorama PlayStation e dei videogiochi in generale.

Il primo capitolo della saga e The Last of Us Part II hanno diversi punti di contatto, sebbene a livello di meccaniche qualcosa è sicuramente stato modificato da Naughty Dog col passare del tempo.

Come vi abbiamo raccontato anche in uno speciale dedicato in occasione del primo anniversario dall’uscita della Part II, la sensazione è quella che il sequel abbia sicuramente ampliato l’offerta ludica.

A quanto pare, però, si sarebbe anche perso qualcosa per strada: un utente via Reddit ha infatti portato all’attenzione della community quelle che sarebbero due feature presenti nel primo capitolo, ma sparite dal secondo.

Innanzitutto, in The Last of Us Part II non è possibile condividere la copertura con gli alleati al nostro seguito, caratteristica presente nel primo gioco.

Inoltre, sempre in TLOU2, i compagni non sono più in grado di aiutarci attivamente donandoci proiettili e kit medici.

Nonostante i numerosi miglioramenti visti nel secondo capitoli, l’assenza di queste feature è per molti un passo indietro.

Ellie e Dina non possono infatti ripararsi dietro lo stesso pezzo di copertura, cosa che invece accadeva con Tess e Joel o Joel e Henry.

Anche per quanto riguarda Abby e Lev non v’è modo di vedere i due personaggi condividere un riparo, durante un attacco.

Per quanto riguarda la condivisione delle scorte per la sopravvivenza, probabilmente si tratta di una scelta specifica di Naughty Dog, al fine di evitare eventuali problemi nel bilanciamento del livello di difficoltà generale.

Chissà se in un eventuale remake del primo o nella presunta Part III queste caratteristiche verranno nuovamente aggiunte all’economia del gioco.

Nel mentre, ricordiamo che Naughty Dog ha già confermato il suo prossimo progetto, che potrebbe essere qualcosa che i fan non si aspettano di certo.

Ma non solo: avete visto anche la prima foto di Pedro Pascal con il presunto look di Joel che vedremo nella serie TV di The Last of Us?

Infine, per festeggiare il primo anniversario dall’uscita della Part II nei negozi, PlayStation ne ha approfittato per dare il via al contest fotografico a tema.