The Last of Us Part II, i ponti visibili in lontananza non sono casuali

The Last of Us Part II viene comunemente considerato un capolavoro non solo per il proprio dettaglio tecnico impressionante ed una trama matura e curata, ma anche per l’attenzione ai dettagli in ogni singolo aspetto.

Una delle fazioni più affascinanti di The Last of Us Part II è sicuramente quella composta dai Serafiti, che hanno dimostrato in più di un’occasione di essere spietati ma anche ottimamente organizzati.

A seconda del nostro comportamento, era stato scoperto che potevano utilizzare diversi tipi di fischi per segnalare tra di loro ciò che stava accadendo.

Non solo, ma sono stati interamente decifrati, rendendoci dunque possibile sapere con precisione cosa si stiano comunicando in qualunque momento.

I ponti dei Serafiti sono visibili in diversi punti della storia.

Sappiamo inoltre che i Serafiti hanno costruito diversi ponti che collegano edifici per potersi muovere liberamente nel territorio controllato dal WLF: uno di questi abbiamo anche avuto modo di attraversarlo nella storia.

Alcuni fan particolarmente attenti sono riusciti ad individuarne altri, scoprendo che effettivamente sono visibili in lontananza sullo sfondo in più di un’occasione, rendendo dunque il nostro attraversamento sul ponte sicuramente non casuale, così come questi elementi osservabili con attenzione.

Si tratta di elementi nascosti e visibili solo se i giocatori di The Last of Us Part II rimarranno attenti a scrutare l’orizzonte, non solo nell’occasione citata qui sopra: quando Abby girerà a Seattle potrà guardare in alto per vedere proprio i ponti dei Serafiti.

Tra i commenti molti utenti sottolineano come i ponti dei Serafiti sono visibili anche durante la storia di Ellie, seppur sia necessario essere particolarmente attenti ai dettagli.

In sostanza, Naughty Dog ha pensato bene di inserire in lontananza le altre costruzioni dei Serafiti per contribuire a rendere il mondo ancora più credibile per i propri fan e sicuramente mai casuale.

Il livello di dettaglio del secondo capitolo è talmente impressionante da poter essere apprezzato anche nelle impronte delle scarpe indossate da Ellie.

Un fan ha invece deciso di dipingere Ellie immaginandola come un’infetta, che sarebbe decisamente spaventosa ed inquietante.

L’aggiornamento di The Last of Us Part II per PS5 ha anche migliorato il feedback aptico del DualSense, contribuendo a trasformarlo in un’esperienza next-gen.