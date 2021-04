The Last of Us 2: decifrati i segnali in codice dei Serafiti

The Last of Us Part II, il capolavoro targato Naughty Dog e disponibile da diversi mesi per console PS4, è un gioco ricco di segreti e tocchi di classe.

A marzo vi avevamo infatti segnalato di come i Serafiti – una delle spietate fazioni di sopravvissuti presenti all’interno del gioco – usassero un vero e proprio codice segreto, fatto di segnali e fischi ben precisi.

Ora, un giocatore ha analizzato il significato dei nove segnali in codice usati dai Serafiti in The Last of Us Parte II. Questo vero e proprio “linguaggio sonoro” caratterizzato da è l’ennesima testimonianza del magistrale lavoro messo in piedi dal team di sound design di Naughty Dog.

Poco sotto, trovate il video coi vari tipi di fischio e il loro preciso significato (via ResetEra):

Chiamata 00:30 Risposta 01:09 Allerta bassa (credo di aver sentito o visto qualcosa) 01:54 Il cosiddetto “shot whistle” (tattica del vecchio cacciatore) 03:09 Imboscata nemica (pericolo avvistato) 03:41 Allerta alta (non vedo il nemico) 04:09 Nemico trovato 04:46 In azione (coprimi!) 05:16 Uomo a terra (uno dei nostri è caduto) 06:05

Una cura maniacale del genere è davvero sorprendente, sebbene spesso e volentieri siano anche altri giochi di successo ad omaggiare il capolavoro di Sony.

Sempre relativamente all’avventura di Ellie, ricordiamo che di recente il giornalista Jason Schreier ha confermato che il comparto multigiocatore di The Last of Us Parte II esiste ma che dovrebbe essere di fatto essere rilasciato come un titolo a parte (e quindi non come un DLC a pagamento come vociferato in precedenza).

Vero anche che le attenzioni della community PlayStation sono ora rivolte verso il presunto remake del capitolo originale, il quale ha fatto molto discutere sui social nei giorni scorsi.