The Last of Us Part II, i nessi passano anche per le Converse di Ellie

The Last of Us Part II ha appena ricevuto un upgrade per PS5 che consente agli utenti di sfruttare la potenza della nuova console di Sony, ma i fan sono ancora impegnati nella ricerca di dettagli e particolari sfuggiti in una prima run.

Il secondo episodio della serie di Naughty Dog è uno dei titoli fondamentali della scorsa generazione, nonché vero e proprio canto del cigno dell’onorata carriera di PS4.

Se state giocando a The Last of Us Part II su PS5 avrete molto probabilmente notato che il feedback aptico reagisce in modo diverso rispetto al passato. La spiegazione è da ricercare nell’update di aprile destinato al DualSense, come specificato anche dal co-director del titolo.

I fan della prima ora, reduci da una o più run, possono dare un’occhiata a un interessante video che include due dettagli del finale sfuggiti a gran parte dei giocatori, e verificare con i loro occhi se qualche particolare non è stato colto a dovere.

Se non avete ancora terminato The Last of Us Part II vi sconsigliamo di proseguire per evitare spoiler.

In una foto pubblicata su Reddit, un utente ha espresso ancora una volta la sorpresa per la quantità di rifiniture che il gioco mostra in ogni frangente.

Nella scena in questione, che i giocatori indubbiamente ricorderanno, Abby sta per scoprire l’uccisione del suo ex ragazzo Owen, della sua fidanzata Mel e del cane Alice per mano di Ellie, con l’obiettivo di vendicare Joel.

Nel tentativo di accertare l’accaduto, Abby si imbatterà nelle impronte delle scarpe lasciate in precedenza da Ellie, che la indurranno a presagire la gravità di quanto avvenuto.

La stessa Ellie, appurando (dopo averla uccisa) che Mel, la nuova compagna di Owen, era incinta, lascerà in giro un gran numero di tracce senza curarsi delle conseguenze.

Il giocatore, avendo vissuto la scena nei panni di Ellie, è perfettamente a conoscenza di ciò che è successo, e vive il raccordo narrativo sapendo a cosa sta per andare incontro Abby.

Nell’immagine pubblicata dall’utente __LifeGuard__ è possibile apprezzare la profondità del livello di dettaglio relative alle impronte delle scarpe di Ellie, identiche a quelle che lascerebbero un paio di Converse Chuck Taylor.

Non si tratta di una somiglianza solo a livello di design, ma di una corrispondenza assoluta per quanto riguarda la struttura delle calzature.

Come ha fatto notare un fan con un commento, «si tratta di vere e proprie impronte di Converse. Anche questo piccolo dettaglio è profondamente accurato».

Come avrete notato, gli “indizi” lasciati da Ellie riproducono perfettamente il disegno della suola originale, inclusi i rombi che la compongono e la parte sulla punta, caratterizzata da una serie di righe orizzontali che formano una sorta di blocco.

Ma i dettagli non si limitano al comparto grafico: la spiegazione di un fan getta luce su una scena che vi ha fatto letteralmente “saltare” grazie a un’interpretazione davvero interessante (e plausibile).

Vi siete sempre chiesti cosa succederebbe a Ellie se il virus la infettasse? La risposta arriva da una nuova illustrazione che mostra gli ipotetici effetti della mutazione sul corpo della protagonista (viso in particolare).

Se state già fantasticando su The Last of Us Part III, vi interesserà sapere che un dettaglio proveniente dal secondo episodio alimenterebbe alcune teorie su una nuova ambientazione europea, che alla base avrebbe anche dei motivi legati alla trama.