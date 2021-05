The Last of Us, come sarebbe Ellie infetta? Probabilmente così

Come i fan di The Last of Us sapranno bene, la protagonista Ellie è immune al virus e, di conseguenza, non si trasformerà in uno dei temibili infetti.

Si tratta anche di uno dei punti centrali della trama della serie, soprattutto a causa del finale del primo gioco, che avrà delle inevitabili conseguenze che porteranno alla trama di The Last of Us Part II.

Ellie è sicuramente uno dei personaggi più amati della storia dei capolavori di Naughty Dog, anche grazie al suo legame con Joel, reso più evidente da un omaggio esposto nella sua stanza.

Non solo, ma è stato scoperto anche un toccante parallelo tra i due protagonisti nel modo in cui suonano la chitarra, osservabile soltanto nel finale del secondo capitolo.

Un fan ha immaginato che aspetto avrebbe Ellie da infetta.

Un aspetto a cui molti giocatori non hanno mai voluto pensare è immaginare come sarebbe Ellie qualora non fosse immune e diventasse un’infetta.

Come riportato da Game Rant, a rispondere a questo dubbio ci ha pensato l’utente Reddit babuchabri, che ha deciso di dipingerne il possibile risultato.

Un’idea decisamente inquietante, ma comunque realizzata estremamente bene: potete ammirare l’immagine dell’utente voi stessi qui sotto e giudicare personalmente.

Tecnicamente parlando, nei commenti sottolineano che comunque Ellie è già infetta, dato che è stata l’esposizione al virus quando era ancora un feto ad averla resa immune.

Ovviamente, nell’artwork viene solo immaginata la mutazione che avverrebbe se la protagonista non fosse immune, la cui idea è sicuramente spaventosa.

Ogni volta che un personaggio della storia viene colpito dal virus, si tratta di un momento toccante e disturbante anche per il fatto che il modo in cui cambiano li rende decisamente più unici degli zombie comuni.

Fortunatamente, non dovremmo essere mai in grado di vedere Ellie in queste condizioni, almeno all’interno dei videogiochi ufficiali.

Vi ricordiamo che l’upgrade next-gen di The Last of Us Part II è stato già reso disponibile per il download: adesso i giocatori potranno godere di una risoluzione maggiore e di 60fps su PS5.

Un dettaglio potrebbe anche aver svelato la possibile ambientazione del terzo capitolo: qualora venisse confermato, dovrebbe svolgersi in Europa.

Nel frattempo, un altro artista ha immaginato quale aspetto potrebbero avere i protagonisti fra 30 anni, proprio in previsione dell’ipotetica Part III.