Naughty Dog sceglie due cosplayer italiane per Ellie e Dina

The Last of Us Parte II, il gioco Naughty Dog uscito lo scorso mese di giugno dello scorso anno su console PS4, ha sicuramente fatto breccia nel cuore di tutti i possessori di console PS4.

Un fenomeno, quello del titolo Sony, che ha travolto anche alcune tra le più brave cosplayer del nostro paese e non solo: ricordiamo infatti la Ellie magnificamente ricreata dalla bravissima Chibmiu, senza dimenticare la versione di Abby nel cosplay realizzato da una talentuosa ragazza italiana, Alessia Grassi.

A quanto pare, non è finita qui: Virginia Ceci e Rita Grieco sono state scelte per il miglior cosplay a tema The Last of Us Parte II. Nell’immagine che potete visionare poco più in basso, condivisa dagli stessi account social ufficiali di Naughty Dog, possiamo infatti ammirare il bellissimo lavoro messo in atto per replicare le fattezze di Ellie e Dina.

Credit by fotografacida_portraits

Il risultato finale, uno dei più affascinanti messi in mostra negli ultimi anni (con oltre 3000 like e altrettante condivisioni), è realmente sorprendente. Ma non solo: Naughty Dog dà anche a voi la possibilità di caricare i vostri lavori cliccando a questo indirizzo.

Nel gioco originale, abbiamo potuto vivere la struggente storia d’amore tra i due personaggi, un sentimento destinato ad essere messo più volte in discussione dalla sete di vendetta di Ellie (non vi riveleremo altro per non rovinarvi la sorpresa, nel caso in cui dobbiate ancora giocare al titolo in questione).

The Last of Us Parte II è disponibile dallo scorso mese di giugno 2020 in esclusiva su console PlayStation 4, oltre a essere giocabile in retrocompatibilità su PS5.