The Last of Us, la serie TV HBO ha il suo Tommy: svelato l’attore

Il cast della serie HBO di The Last of Us si impreziosisce di una new entry, che andrà a vestire i panni di un personaggio chiave della saga.

Il personaggio in questione altri non è che Tommy, il fratello più giovane di Joel, il contrabbandiere che accompagnerà Ellie nel suo lungo e tormentato viaggio attraverso un’America post-apocalittica.

Avevamo già scoperto che ad occuparsi del protagonista maschile sarà Pedro Pascal, da The Mandalorian.

Ellie, la protagonista femminile, sarà invece interpretata da Bella Ramsey, volto noto agli appassionati de Il Trono di Spade.

Gabriel Luna (@IamGabrielLuna) will play TOMMY in THE LAST OF US on HBO. pic.twitter.com/6QmPuStfEM — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 15, 2021

Ad occuparsi di Tommy sarà dunque Gabriel Luna, conosciuto ai più per il suo ruolo nell’acclamata serie Agents of S.H.I.E.L.D.

Nella serie, Tommy è un ex soldato che non ha perso il suo senso per l’idealismo e la speranza in un futuro migliore per il mondo.

Luna torna così a lavorare con HBO, dopo essere stato di passaggio per la seconda stagione del serial poliziesco True Detective.

In Agents of S.H.I.E.L.D è stato invece Robbie Reyes/Ghost Rider, mentre ha vestito i panni di Gabriel/REV-9 in Terminator Dark Fate.

La storia di The Last of Us, il cui pilot sarà curato da un regista emergente, ricalcherà quella del gioco originale.

Tuttavia, è stato già confermato che ci saranno alcuni approfondimenti studiati dal creatore Neil Druckmann e dallo showrunner Craig Mazin (Chernobyl) per espandere personaggi e trame.

Il franchise è stato scosso negli ultimi giorni dai rumor attendibili secondo cui sarebbe in cantiere un remake dell’acclamato titolo pubblicato in origine su PS3.

La volontà di realizzare un rifacimento, peraltro relativamente presto per un prodotto di una generazione e mezzo fa già oggetto di un remaster, ha fatto molto discutere.