The Last of Us, scelta l’attrice di Ellie: arriva da Il Trono di Spade

È stato finalmente annunciato il nome dell’attrice che vestirà i panni di Ellie nella serie TV HBO di The Last of Us.

Si tratta di Bella Ramsey, volto noto per il ruolo di Lyanna Mormont ne Il Trono di Spade (il suo debutto), un’altra ben nota serie firmata HBO.

Ramsey, 17 anni, reciterà come Ellie, una 14enne che sarà accompagnata in un lungo viaggio attraverso degli Stati Uniti post-apocalittici dal contrabbandiere Joel.

La vedremo interpretare il personaggio nella storia del primo capitolo della saga ma anche in momenti non raffigurati nei due episodi lanciati sin qui per PlayStation.

Neil Druckmann, padre dell’IP, si è fatto subito sentire sui social una volta trapelata la notizia, confermando di essere «assolutamente entusiasta di avere Bella nella famiglia di TLoU».

We're absolutely thrilled to have Bella join the TLoU family! https://t.co/4v9TbLhcMr — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) February 11, 2021

Quanto a Joel, la scelta per chi interpreterà il personaggio non è stata ancora presa, ma c’è un primo nome che è stato smentito.

Nei giorni scorsi è girata voce di un coinvolgimento di Mahershala Ali di True Detective ma, sebbene pare ci sia stata effettivamente una discussione con l’attore, non si sarebbe mai giunti ad un accordo.

Curiosamente, i fan si erano sbilanciati proprio pescando dal cast di Game of Thrones per la loro scelta sull’attore che avrebbe dovuto interpretare Joel; sembra che non ci siano andati troppo lontani, dopotutto.

Il regista russo Kantemir Balagov (Beanpole) è stato ingaggiato per girare il pilot, come comunicato di recente.

Lo show TV sarà una co-produzione HBO e Sony Pictures Television, con la produzione di PlayStation Productions, la label di Sony che si occuperà di portare i videogiochi in televisione e al cinema, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

La serie porterà la firma di Craig Mazin, creatore di Chernobyl, e Neil Druckmann, padre di The Last of Us, come sceneggiatori e produttori esecutivi. Gli altri produttori esecutivi sono Carolyn Strauss, Evan Wells (presidente di Naughty Dog), Asad Quzilbash e Carter Swan di PlayStation Productions.