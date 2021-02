Scelto anche Joel nella serie di The Last of Us (direttamente da The Mandalorian)

Poche ore fa vi abbiamo confermato che Bella Ramsey sarà Ellie nella serie HBO dedicata a The Last of Us, prodotta da Craig Mazin.

Ora, è finalmente arrivato il nome dell’attore che vestirà ufficialmente i panni di Joel: si tratta di Pedro Pascal, star divenuta celebre anche per aver preso parte alla serie Disney/Lucasfilm di The Mandalorian. La notizia è stata data in anteprima da Deadline.

Nei giorni scorsi si era fatto il nome di Mahershala Ali da True Detective, casting mai confermato da fonti ufficiali. Ancora nessuna conferma per quanto riguarda il cast di comprimari che prenederà parte alla serie al fianco di Pascal e Ramsey.

La trama prenderà il via 20 anni dopo la fine della civiltà moderna. Joel, un sopravvissuto all’apocalisse, farà uscire una ragazza di soli 14 anni di nome Ellie da una pericolosa zona di quarantena. Quella che doveva essere una semplice missione si trasformerà in un un viaggio in cui i due dovranno lottare per la propria sopravvivenza.

Kantemir Balagov (regista di Beanpole) si occuperà di dirigere il pilot, prodotto da HBO e Sony Pictures Television, con la produzione esterna di PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

Craig Mazin, creatore di Chernobyl, e Neil Druckmann, padre di The Last of Us, figurano nelle vesti di sceneggiatori e produttori esecutivi della serie, al fianco di Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Quzilbash e Carter Swan.