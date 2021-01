The Last of Us, la serie TV: HBO cambia regista (e sceglie un giovane talento)

Le prime novità sullo show dedicato a The Last of Us, in produzione con HBO, si stanno sicuramente facendo attendere un bel po’, nonostante il producer Craig Mazin abbia da poco solleticano i fan con un conto alla rovescia (che però potrebbe portare in tutt’altra direzione).

In attesa di novità, la produzione ha ora cambiato anche il regista del pilot, dopo che Johan Renck ha dovuto ritirarsi suo malgrado dal progetto, per via di un impegno preso in precedenza e che si accavallerebbe alla lavorazione della serie dedicata a Ellie e Joel, ormai ai nastri di partenza.

Come riportato in anteprima da THR, al suo posto subentrerà infatti il giovane e talentuoso Kantemir Balagov, regista 29enne di origini russe che si è fatto notare per il film La ragazza d’autunno, vincitore al Festival di Cannes 2019 per il premio Un Certain Regard alla Miglior Regia, oltre che al Torino Film Festival 2019 per il premo come Miglior attrice a Viktoria Miroshnichenko e Vasilisa Perelygina.

Balagov si occuperà quindi di dirigere l’episodio pilota della serie di The Last of Us, nonostante non è da escludere che i vertici di HBO possano infine sceglierlo come regista dell’intero show.

Ricordiamo che al momento non è stato rivelato il cast di attori che prenderà parte al progetto, inclusi i due volti che interpreteranno la coppia di protagonisti. Prodotto da Mazin in collaborazione con Neil Druckmann di Naughty Dog, lo show racconterà le vicende legate al gioco originale uscito su console PS3 (e successivamente anche su PS4 in una versione remastered).

Prodotto da Carolyn Strauss (Game of Thrones) assieme a Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog, la serie di The Last of Us dovrebbe debuttare nel 2022, sul catalogo HBO Max.