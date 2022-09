The Last of Us, la serie TV è a un buon punto e potrebbe uscire presto

La serie TV di The Last of Us ad opera di HBO è forse uno dei progetti più attesi, e attualmente non sappiamo neanche quando uscirà esattamente.

Lo show tratto dal capolavoro di Naughty Dog si porta dietro chiaramente un carico di aspettative non indifferente.

Dopo una lunga attesa abbiamo avuto un primo teaser da parte di HBO, che però ci ha fatto venire ancora più voglia di vedere lo show.

Per ora la data di uscita è fissata per un generico 2023, senza una data precisa.

Ci dobbiamo quindi accontentare degli aggiornamenti, spesso rubati dal set e dagli addetti ai lavori, che ci danno un’idea dello stato della produzione.

Uno degli account Twitter più attenti ed informati ce ne dà un altro, che ci suggerisce il fatto che, forse, la serie TV di The Last of Us è davvero a buon punto.

The Last of Us

final audio mixing has started pic.twitter.com/CwoTGhPFMv — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) September 7, 2022

Come potete vedere dal tweet qui sopra, è iniziato il missaggio audio finale per la serie. Una procedura che, di solito, è tra le ultime ad essere effettuate in un film/serie TV.

D’altronde il 2023 fissato come data generica sta arrivando, e considerato che sarà uno show a cadenza settimanale è lecito pensare che possa uscire nella prima parte dell’anno.

Pertanto, se il missaggio audio definitivo è iniziato, è davvero probabile che la produzione della prima stagione dello show sia alle battute finali.

Speriamo che HBO riesca al più presto a comunicare l’uscita del primo episodio dello show. Una serie TV che sembra essere davvero molto simile al The Last of Us originale: guardare per credere.

