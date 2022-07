The Last of Us Serie TV, HBO svela ufficialmente quando uscirà

La serie TV di The Last of Us è sicuramente uno degli show più attesi dai fan che hanno apprezzato il capolavoro di Naughty Dog e che non vedono l’ora di rivivere le avventure di Ellie e Joel in live action.

Prima che questo sarà possibile, i fan potranno però riscoprirle nel remake The Last of Us Part I su PS5 (potete prenotarlo su Amazon al prezzo minimo garantito), dato che sarà necessario attendere ancora un po’ per lo show prodotto da HBO.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Casey Bloss di HBO ha infatti trovato il tempo per parlare della maggior parte delle serie attualmente in programmazione, rispondendo anche a una domanda specifica sull’adattamento tratto dall’esclusiva PlayStation.

Rispondendo infatti a una domanda relativa alla data d’uscita della serie TV di The Last of Us, Bloss ha voluto rilasciare soltanto un breve ma significativo commento:

«[L’uscita] è vicina a inizio 2023».

Pur non essendoci dunque ancora alcuna data definitiva ufficiale, HBO ha confermato che non vedremo la serie nel 2022: sarà invece necessario attendere i primi mesi del prossimo anno.

Considerando che il lancio non sembrerebbe comunque essere molto distante, è plausibile aspettarsi un trailer ufficiale nei prossimi mesi: vi terremo prontamente aggiornati qualora arrivassero ulteriori novità ufficiali.

Evidentemente, deve essere un altro il progetto del compositore Gustavo Santaolalla che uscirà entro la fine dell’anno: con questa breve dichiarazione, HBO ha infatti smentito qualunque speculazione su una uscita nel 2022.